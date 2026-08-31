Encuesta Descifra y acuerdo con SQM: chilenos valoran que Codelco expanda su negocio del cobre al litio

La valoración de la ciudadanía al acuerdo entre Codelco y SQM apunta a que el Estado pueda aprovechar mediante sus empresas las capacidades de las compañías privadas, pero también la expansión del negocio de la estatal del cobre hacia el litio.

Estas son algunas de las conclusiones de la segunda versión de la encuesta Descifra (una alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool) que realizó un sondeo de percepciones de la industria minera a propósito del mes de la minería.

La encuesta refleja la percepción de su importancia a nivel nacional, los minerales con mayor potencial, y también la alianza entre Codelco y SQM, acuerdo que se selló en diciembre del año pasado y que dio origen a Novandino Litio.

Ante la pregunta sobre cuáles de los aspectos del acuerdo entre Codelco y SQM para la producción de litio en el Salar de Atacama considera más valiosos para el país, el 44% destaca el hecho de que se consolide un modelo de trabajo que faculte al Estado que aproveche las capacidades que tienen los privados.

Un 22% valora que se mejore la situación económica de Codelco gracias al litio, y otro 18% declara preferencia por los aportes que recibe el Fisco por el arriendo de las pertenencias mineras que tiene Corfo en el salar de Atacama, uno de los depósitos de litio más grandes del mundo, y desde donde SQM extrae litio desde la década de los 90.

Acerca de los potenciales beneficios más importantes de la asociación, el 29% valora la consolidación de Codelco como un actor global que no solo está en el negocio del cobre, sino también del litio.

En abril de este año, a un mes recién asumido el nuevo gobierno, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, minimizó los resultados de Codelco de 2025, justamente porque una gran parte de los ingresos de la estatal tenían su origen en el litio.

“Si es que nosotros limpiamos el resultado del año pasado, fue de US$ 388 millones para unas ventas que son gigantescas... de decenas de miles. El resto del resultado, cuando llegamos a los US$ 2.478 millones, es por un asunto contable, que se valoriza en una participación en una compañía de litio, que nada tiene que ver con el cobre”, indicó.

La encuesta muestra que el 25% prefiere que el Estado se quede con la mayoría de los ingresos operacionales del mineral. Para la misma pregunta, el 19% opta por incorporar tecnologías limpias para dejar de usar agua dulce en el salar y otro 17% asegurar la continuidad operacional sin detener la producción hasta el año 2060.

Justamente, el proyecto ambiental insigne de la asociación es Salar Futuro, ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) a inicios de julio por US$ 3.000 millones, y que promete reducir de forma considerable el uso de agua continental, aprovechando el mismo recurso hídrico contenido en el litio.

Para los chilenos, el aspecto más valioso de Salar Futuro, con un 39%, es asegurar la producción de litio hasta el año 2060, con el que Chile puede mantener el liderazgo del mineral en el mercado global. El 36% se inclina, más bien, por dejar de usar agua dulce y continental en los procesos de extracción de litio. El 34% declara preferencia por producir mayor cantidad de litio cuidando el ecosistema mediante la reinyección de salmuera. Un 13% valora conseguir la carbono neutralidad en las operaciones mineras del salar.

“La alianza público-privada entre Codelco y SQM resulta valiosa para los encuestados principalmente porque permite que el Estado aproveche las capacidades de los privados, mejora la situación financiera de Codelco y genera aportes directos al fisco”, apunta el director metodológico en Descifra y consultor senior en Artool, Miguel Zlosilo. “A nivel medioambiental, lo más potente del proyecto Salar Futuro es dejar de usar agua dulce en los procesos de extracción y producir más litio con menos salmuera”.