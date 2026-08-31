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    La minería y las manufacturas se hunden en julio y suponen un mal apronte para el Imacec

    La producción industrial cayó 5,1% en el séptimo mes del año, mientras que la industria manufacturera lleva siete meses consecutivos de caídas interanuales. El INE reportó además que la extracción y procesamiento de sobre se hundió más de 12%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La producción industrial había subido 1,4% en junio, pero en julio vuelve a caer.

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este lunes desempeños negativos para los principales sectores económicos del país en julio, lo que supone un mal apronte para el Imacec que se conocerá este martes.

    Concretamente, el organismo dijo que el Índice de Producción industrial (IPI) cayó 5,1% en julio, resultado que interrumpe el alza de 1,4% de junio, el único mes en azul de los últimos diez, y deja el acumulado enero-julio con una contracción de 3,2%.

    La caída de julio es la segunda más profunda del año, después del 7,5% de mayo. Fuera de 2026, hay que retroceder hasta marzo de 2023, cuando el índice cayó 5,6%, para encontrar un retroceso interanual mayor, según la serie empalmada que publica el INE.

    El IPI mide la producción de la minería, la industria manufacturera y el suministro de electricidad, gas y agua, tres de los sectores que componen la producción de bienes dentro del Imacec.

    Hay que recordar que en junio fue la única vez en el año que el indicador tuvo un registro positivo (2,4%) y que, no obstante, no pudo evitar que la economía atraviese una recesión técnica.

    Cómo se reparte la caída

    De acuerdo al reporte del INE, dos de los tres componentes del índice general retrocedieron. El Índice de Producción Minera (IPMin) cayó 7,2% en doce meses y representó la mayor incidencia negativa.

    El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) bajó 4,9% mientras que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) fue el único que creció, con un alza de 0,3%.

    En el acumulado del año la jerarquía se invierte: la manufactura es el componente más golpeado, con una baja de 4,2% entre enero y julio, seguida de la minería con 3,6%. El IPEGA acumula un alza de 0,8%.

    La manufactura encadena su racha más larga desde 2023

    La industria manufacturera lleva siete meses consecutivos de caídas interanuales. Su último registro positivo fue diciembre de 2025, cuando avanzó 0,4%.

    Desde enero el índice ha retrocedido todos los meses, con bajas de 3,7%, 3,2%, 4,3%, 2,5%, 7,2%, 3,0% y el 4,9% de julio.

    Una racha igual o más extensa no se veía desde el período que se prolongó entre abril de 2022 y mayo de 2023, de trece meses consecutivos en rojo.

    El deterioro es transversal: 14 de las 20 divisiones que componen el IPMan cayeron en doce meses. La mayor incidencia negativa vino de la fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, que se desplomó 25,9%, por factores climáticos que afectaron la producción de gasolinas y diésel, según el INE.

    Le siguió la fabricación de maquinaria y equipo no clasificada previamente, con una baja de 20,0%, asociada a un descenso en las ventas provenientes de adjudicaciones.

    La elaboración de productos alimenticios cayó 2,2%, por una menor demanda en empresas de productos de panadería que llevó a ajustar los niveles de producción.

    Cae la fabricación de alimentos en julio (null)

    Otras divisiones registraron caídas más pronunciadas, aunque con menor peso en el índice: la fabricación de equipo eléctrico se hundió 60,0%, la de metales comunes 20,0%, la de productos textiles 19,9% y la de otros productos minerales no metálicos 15,2%.

    Entre los seis rubros que crecieron, el principal aporte fue de la fabricación de papel y productos de papel, con un alza de 2,5%, favorecida por una baja base de comparación tras las mantenciones programadas que grandes empresas del rubro realizaron en igual mes de 2025.

    También avanzaron la fabricación de otros tipos de equipo de transporte, con 41,1%, y la reparación e instalación de maquinaria y equipo, con 5,3%.

    El cobre marca el vaivén de la minería

    La minería es el componente más volátil del año. Sus variaciones en doce meses fueron de 0,3% y 0,4% en enero y febrero, seguidas de caídas de 3,6%, 8,8% y 10,6% entre marzo y mayo, un rebote de 6,0% en junio y el 7,2% negativo de julio.

    Todo el movimiento se concentra en la extracción y procesamiento de cobre, que cayó 12,1% en doce meses.

    El INE atribuyó el descenso a condiciones climáticas desfavorables en la zona norte del país, que dificultaron el normal proceso productivo, y a mantenciones registradas en faenas relevantes del sector.

    Cabe recordar que el vienes, Codelco reportó una caída de 11% en su producción de cobre en el primer semestre del año.

    Cátodos de cobre ©Claudio Pérez

    Los otros dos aportes relevantes del sector fueron positivos y no alcanzaron a compensar. La explotación de otras minas y canteras creció 15,9%, por una mayor producción de carbonato de litio.

    La extracción de minerales metalíferos avanzó 30,0%. La extracción de petróleo crudo y gas natural subió 7,2%, con una incidencia de 0,038 puntos, mientras la extracción de carbón de piedra y lignito cayó 22,8%, sin efecto apreciable en el índice.

    Electricidad y agua compensan el retroceso del gas

    Dentro del IPEGA, la captación, tratamiento y distribución de agua creció 3,2%, por una mayor distribución hacia el destino residencial, reveló el INE. El suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, en cambio, cayó 0,28% y restó 0,231 puntos.

    En julio mejoró la producción de electricidad David Zorrakino - Europa Press

    Al interior de esa división el comportamiento fue dispar. La electricidad se incrementó 0,8%, por una mayor generación, especialmente de centrales hidráulicas, aunque la distribución eléctrica disminuyó, sobre todo hacia hogares.

    El gas cayó 12,3%, por una menor regasificación de gas natural licuado y una baja en el suministro de la distribución hacia el destino industrial.

    Más sobre:EconomíaIPIMineríaManufacturasImacec

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