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    En eventual bilateral: PS emplaza a Kast a exigir a Milei una declaración formal de respeto a soberanía chilena en Magallanes

    La colectividad de oposición, en una extensa declaración pública que aborda además materias de seguridad, también llamó al Mandatario a no asistir al Foro Madrid, que se desarrollará en Santiago esta semana.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic y el vicepresidente de la tienda, Arturo Barrios. Foto. Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Partido Socialista (PS) emplazó al Presidente José Antonio Kast a exigir a su par de Argentina, Javier Milei, una declaración formal de respeto a la soberanía chilena en Magallanes.

    El llamado de la colectividad de oposición se produce luego de la controversia por las declaraciones del jefe de las Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien incluyó a Magallanes al referirse a las zonas donde Argentina debía mantener presencia y soberanía.

    Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia”, afirmó Valverde en un podcast.

    El episodio se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del Estrecho de Magallanes es argentina”.

    El PS hizo este emplazamiento al Mandatario, además, ad portas del Foro Madrid, la cumbre internacional que reúne a la derecha conservadora iberoamericana y que tiene programado un nuevo encuentro en Santiago este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

    El Jefe de Estado será uno de los asistentes más importantes del encuentro y, tal como ha hecho en otras ocasiones, entregará una de las principales alocuciones del evento. Es derechamente, la instancia más ideológica en la que participará desde que llegó a La Moneda y que suele contar con algunas figuras de la ultraderecha internacional como el presidente argentino.

    Aunque públicamente desde Palacio han optado por la cautela sobre la asistencia de Milei, fuentes de gobierno señalan que el líder trasandino confirmó -de manera informal- su participación. Y la idea del Mandatario chileno es concretar una bilateral con su par.

    José Antonio Kast y Javier Milei en Argentina.

    “Presidente Kast: piense en Chile; no asista a esa convocatoria de la ultraderecha mundial”, solicitó el PS a Kast en una extensa declaración pública, que además incluye materias de seguridad.

    Luego, condenó los cuestionamientos de las autoridades argentinas a la soberanía de Chile sobre la integridad del Estrecho de Magallanes, sus aguas y ambas riberas, según lo establecido en el Tratado de Límites de 1881 y en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

    “Presidente Kast: si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena”, se lee en el texto.

    En este llamado, la tienda liderada por la senadora Paulina Vodanovic también solicita al gobierno a defender “con sentido patriótico y sin vacilaciones” la soberanía y los intereses nacionales.

    Además, señalan que la defensa irrestricta de la soberanía nacional debe ser principio rector de la política exterior de Chile y exigen al Ejecutivo priorizar los intereses estratégicos del país, fortaleciendo la autonomía con que Chile debe desenvolverse en el concierto internacional.

    Más sobre:Partido SocialistaJosé Antonio KastJavier MileiSoberaníaEstrecho de MagallanesForo Madrid

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