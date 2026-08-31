Kast defiende su participación en Foro Madrid: “Tener un juicio anterior a lo que vaya a ocurrir ahí, creo que es equivocado”

El Presidente José Antonio Kast defendió este lunes su participación en el Foro Madrid, un encuentro de la derecha conservadora de Iberoamérica, que ha sido blanco de críticas por su tono “ideológico”.

De hecho, hay voces del mismo oficialismo que han salido a cuestionar el evento y le han pedido al mandatario no asistir.

Pese a esos reparos, el Presidente asistirá de todas maneras argumentando que la cita no tiene ningún rasgo “antidemocrático”.

“En el oficialismo no hay dos almas. Estamos trabajando muy bien con los distintos partidos políticos más allá de las acciones que uno puede realizar, en este caso, en un evento del cual yo soy uno de los fundadores. La carta del Foro Madrid cuenta con la firma de Giorgia Meloni, de María Corina Machado, de Antonio Ledezma, de Javier Milei, de Santiago Abascal”, dijo en radio Cooperativa.

Luego agregó: “Es como que alguien le dijera a alguno de los integrantes del foro Sao Paulo, del Grupo Puebla, que no se pueden reunir. Yo puedo tener críticas, pero de ahí a decir que no se pueden reunir, que un Presidente de la Repúblicano puede asistir (...) El foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, incluso a Democracia Siempre que organizó el presidente Gabriel Boric en La Moneda. Claro, uno puede criticarlo, pero de ahí a censurar a alguien y decir ‘usted no puede ir’. ¿Por qué no puede ir? ¿Por qué no puede expresar una opinión?“.

“Y júzgueme por lo que ocurra en ese acto, pero tener un juicio anterior a lo que vaya a ocurrir ahí, creo que es equivocado”, planteó.

Para cerrar el tema sostuvo: “Yo no veo ningún rasgo antidemocrático en los partidos forman parte de los parlamentos en los distintos países”.

La conversación con Milei

A propósito de la visita que hará el presidente trasandino a nuestro país para ser parte de la quinta edición del Foro Madrid, Kast fue consultado sobre si conversará con él sobre la reciente polémica que involucra a Chile y Argentina por la propiedad del Estrecho de Magallanes que fue puesta en duda por un general de la Fuerza Aérea de Argentina.

Sobre ello, dijo: “La soberanía sobre el Estrecho Magallanes está muy clara en los dos tratados que tenemos de 1881 y 1984. No hay discusión sobre eso. Lo que sí se abrió una discusión fue sobre un decreto que firmó el gobierno de Fernández que estuvo vigente los cuatro años del presidente Boric y lo hemos estado conversando con Argentina para abordar ese tema, porque ellos mismos reconocen que fue un error”.

Dicho eso, sostuvo que es un tema que “claramente” tiene que conversar con Javier Milei durante su encuentro si es que se concreta.

11-S

Ante la llegada de un nuevo aniversario del golpe de Estado en nuestro país, Kast fue inquirido sobre qué acciones tomará él ese día. “Trabajar”, acotó.

“Si alguien solicita que la misa de ese día viernes sea intencionada, no hay problema. Todos los días viernes se realiza una ceremonia litúrgica y si esa se quiere hacer también desde el mundo cristiano-evangélico, nosotros no tenemos ningún problema en que se ore ese día, pero nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro”, agregó.

En ese sentido, de manera más explícita, afirmó que el gobierno no va a hacer ningún acto especial por la conmemoración del 11 de septiembre.

Asimismo, confirmó que no otorgará ningún ningún indulto presidencial esos días, ante la petición de algunas voces de realizar ese acto como una especie de “señal”.