Senador Araya definirá su permanencia en el PPD tras reunión con la directiva y no descarta congelar su militancia

El senador Pedro Araya confirmó que mantendrá una reunión con la directiva del Partido por la Democracia (PPD), para conversar sobre su permanencia en la colectividad, luego del llamado de atención que recibió de parte del Consejo Metropolitano de la tienda.

Fue el sábado cuando el Consejo llamó al senador a reflexionar sobre su continuidad en el PPD si sus decisiones políticas y su forma de actuar “ya no se encuentran en sintonía” con los lineamientos y definiciones colectivas del partido. Esto luego que el parlamentario concediera una entrevista a La Segunda donde dijo estar dispuesto a “cruzar la vereda”.

Araya aseguró que esa frase fue presentada sin el contexto en que la expresó y explicó que se refería específicamente a alcanzar acuerdos en materia de seguridad pública.

En ese marco, en diálogo con radio Pauta, este lunes el senador reforzó la postura que planteó el fin de semana, asegurando que si bien no tiene intenciones de dejar el partido, no planea estar “donde no lo quieren”.

“Uno esperaría que el Consejo Metropolitano que sacó este acuerdo hubiera leído la entrevista completa antes de dejarse llevar por un titular (…) porque resulta muy difícil hacer política en serio, poder discutir, cuando parte importante de los dirigentes de un partido se dejan llevar por este tipo de situaciones”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que no tiene evaluado “salir del PPD, pero obviamente, uno no va a estar donde no lo quieren. Y en eso estamos pensando qué vamos a hacer”.

Respecto a las acciones, señaló que, “probablemente congelemos la militancia durante un tiempo mientras se resuelve este entuerto con la directiva metropolitana del PPD” .

En esa línea, indicó que esta semana espera “tener una conversación con la directiva nacional del PPD y a partir de eso tomaremos algunas decisiones”.

Junto con ello, precisó que su intención “no es incomodar al PPD”. “Si el PPD tiene una postura y piensa seguir esa línea, prefiero no incomodarle y uno verá de qué manera sigue aportando al Socialismo Democrático principalmente”.