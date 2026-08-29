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    Política

    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido

    En la instancia se aprobó un voto político, propuesto por el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, que cuestiona la continuidad del parlamentario si sus decisiones y forma de actuar “ya no se encuentran en sintonía” con los lineamientos, principios y definiciones colectivas del partido.

    Por 
    Felipe Rivera
    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido Pablo Vásquez R.

    El Consejo Regional Metropolitano del Partido por la Democracia (PPD) aprobó este sábado un voto político que llama al senador Pedro Araya a reflexionar sobre su permanencia en la colectividad, en medio de cuestionamientos internos por decisiones individuales que, según la instancia, pueden terminar comprometiendo políticamente al conjunto de la colectividad.

    La resolución fue propuesta por el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, durante el Primer Consejo Regional Metropolitano del PPD y apunta directamente a la continuidad del parlamentario.

    El acuerdo plantea que Araya debe evaluar su permanencia “particularmente si sus decisiones políticas y su forma de actuar ya no se encuentran en sintonía con los lineamientos, principios y definiciones colectivas del partido”.

    “El PPD está dispuesto a conversar, debatir, discrepar y construir acuerdos para mejorar Chile. Pero una cosa es conversar y otra muy distinta es cruzar la vereda. El PPD no se construye desde caminos propios, sino desde decisiones colectivas”, señala la resolución aprobada por la instancia regional.

    Cuestionamientos a las “posiciones individuales”

    La discusión sobre Araya se produjo en una jornada en la que la conducción metropolitana puso especial énfasis en recuperar el peso de los comunales y de la militancia frente a posiciones individuales que, según señalaron sus dirigentes, terminan siendo proyectadas públicamente como si representaran al conjunto del PPD.

    Desde la dirección regional plantearon que la diversidad de opiniones forma parte de la identidad del partido, pero marcaron una diferencia entre expresar una posición personal y hablar en representación de una militancia que no ha sido consultada.

    Consejo Metropolitano del PPD llama al senador Pedro Araya a evaluar su permanencia en el partido

    La secretaria general regional, Johanna Escamilla, sostuvo que la reconstrucción de la colectividad debe pasar por una mayor participación territorial.

    “El PPD no puede construirse desde unas pocas voces ni desde decisiones tomadas lejos de sus bases. La reconstrucción se hace escuchando a la militancia, fortaleciendo nuestros comunales y generando espacios donde las distintas miradas puedan expresarse”, afirmó.

    En la misma línea, el encargado de Comunicaciones y tesorero regional, Ernesto Fernández, cuestionó que posiciones particulares sean presentadas como una postura de toda la colectividad.

    “Tampoco podemos confundir una opinión personal con la voz de todo un partido. Si queremos hablar por el PPD, primero tenemos que escuchar al PPD”, señaló.

    El encuentro contó además con intervenciones del presidente nacional de la colectividad, Raúl Soto, y de su secretario general, Sebastián Vergara, junto a dirigentes, autoridades y representantes comunales de la Región Metropolitana.

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