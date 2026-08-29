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    La eficacia del Atlético de Madrid frena el positivo arranque del Sevilla de Gabriel Suazo en la liga española

    Portando la jineta de capitán, el seleccionado chileno jugó todo el partido en la derrota de los andaluces 3-1 como local ante los colchoneros. Doblete del campeón del mundo Álex Baena. El elenco de Nervión, que podía cerrar el día como único líder en caso de imponerse, perdió su invicto en el torneo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Atlético de Madrid frena el positivo arranque del Sevilla de Gabriel Suazo.

    El Atlético de Madrid frenó en seco el esperanzador inicio de temporada del Sevilla. Este sábado, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, se acabó el invicto de los andaluces en LaLiga. Los colchoneros ganaron con justicia por 3-1, en duelo correspondiente a la tercera fecha del campeonato. Gabriel Suazo fue titular y el capitán de la escuadra de Nervión. Recibió amarilla sobre el final, por una infracción.

    Luego de cuatro años, el Sevilla arrancó un torneo con dos triunfos en las primeras dos jornadas. Un escenario muy distinto a lo sucedido en la campaña pasada, donde estuvo hasta el final peleando por evitar el descenso. La renovación de la plantilla no solo ha implicado altas y bajas, sino que ha erigido al chileno Suazo en una posición de importancia, al portar la jineta en su segunda temporada en Andalucía.

    El Atlético se desplazó hacia territorio sevillano sin Julián Álvarez. La situación del argentino se ha convertido en un quebradero de cabeza para Diego Simeone y compañía. El ex River ha dicho públicamente que quiere cumplir “el sueño” de jugar en el Barcelona, sin embargo el club colchonero ha bajado el pulgar a la operación, que implicaría reforzar a un rival directo. El transandino no fue citado por “indisposición”.

    No contar con un ariete nominal no fue impedimento para que los rojiblancos ejercieran una superioridad total durante el primer tiempo, lo que le sirvió para encaminar el triunfo final. Al no tener a un 9 de referencia (ni Álvarez ni Sorloth), Giuliano Simeone inició como el más adelantado, con Baena rompiendo desde el medio. Por afuera, Kang-in Lee y Lookman. Luego, el hijo del entrenador se fue hacia la banda.

    La resistencia del Sevilla duró cuatro minutos. El campeón del mundo Álex Baena abrió la cuenta. Recibió por el medio una asistencia del surcoreano Kang-in Lee y cruza el remate ante el achique del meta Vlachodimos. Fue la primera muestra de la efectividad que sacó a relucir el equipo del Cholo.

    Cada ataque del Atlético era peligro de gol en el área local. En los 26′, llegó el 2-0. El nigeriano Ademola Lookman aumentó la ventaja. Por el sector izquierdo del ataque, engancha y engaña al sacar un disparo al primer palo del griego Vlachodimos. Eficacia a toda prueba para los madrileños. Mientras tanto, el Sevilla no entraba a disputar el partido.

    En los 33′ se produjo el 3-0. Otra vez apareció Álex Baena. El mejor de la primera mitad sacó un remate desde fuera del área y la puso en un rincón, a la derecha del arquero del Sevilla. Tres tiros a portería y tres goles en 45′ para los colchoneros. La diferencia parecía incontrarrestable. Además, con un 68% de posesión.

    Con tres tantos de diferencia, el Atlético de Simeone tomó una postura más conservadora en el segundo periodo, esperando atacar de contragolpe. En los 50′, Lookman volvió a convertir, pero el 4-0 fue anulado por fuera de juego. Era la sentencia al encuentro. Pese al resultado, el Sevilla intentaba esbozar una respuesta. Logró tener más el balón, aunque le faltaba ser más profundo.

    En los 66′ se produjo el descuento. Miguel Sierra, el más destacado de los andaluces, la agarra de volea, luego de un rechazo corto a un centro de Gabriel Suazo. El gol le daba algo de esperanza al local, aunque no hacía mucho mérito en el área rival. Hacia el tramo final, el Atleti ya defendía con línea de cinco, buscando cerrar espacios.

    Con este resultado, el Atlético de Madrid se coloca líder con 7 puntos, junto al Alavés. Esto, a la espera de que jueguen Barcelona y Real Madrid. El Sevilla, que podía terminar el día como único puntero, cae al quinto puesto con 6 unidades.

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