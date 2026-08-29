Comunidad Palestina emplaza a Kast por dichos de Zaliasnik y acusa “estigmatización” de chilenos de origen palestino. Imagen referencial.

La Comunidad Palestina de Chile se manifestó en contra de los dichos del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, quien cuestionó las cifras de la comunidad palestina en Chile; y emplazó al Presidente José Antonio Kast por la gestión del gobierno frente a Israel.

A través de una carta dirigida al Mandatario, la organización manifestó su “profunda preocupación” por los dichos del diplomático y cuestionó que un representante del Estado chileno se refiera a una comunidad chilena en esos términos ante una audiencia extranjera.

“Chile no es simplemente el país que acogió a nuestros antepasados: es nuestro país. Somos chilenos”, señalaron. Asimismo, consideraron “grave” que un representante de Estado tenga “una narrativa de sospecha respecto de una parte de sus propios compatriotas”.

La controversia se originó luego de que Zaliasnik participara en el programa “Defending Israel”, donde puso en duda las cifras atribuidas habitualmente a la comunidad palestina en Chile y sostuvo que esta tiene una importante presencia en los medios de comunicación y el Congreso.

Para la organización, las afirmaciones del embajador proyectan una imagen de la comunidad palestina como “numerosa, organizada, influyente y potencialmente peligrosa”, lo que calificaron como una forma de “estigmatización colectiva” que consideran “profundamente discriminatoria y peligrosa”.

Asimismo, cuestionaron que Zaliasnik haya planteado que los antepasados de la comunidad eran originalmente “árabes” y que posteriormente comenzaron a identificarse como palestinos.

Rol de Zaliasnik

La comunidad palestina chilena cuestionó, asimismo, la distinción de posiciones personales de su función como embajador de Chile en Israel.

“Cuando un embajador chileno habla en ejercicio de esa investidura, su ‘nosotros’ institucional no puede ser una comunidad particular frente a otra. Su ‘nosotros’ debe ser Chile”, sostuvo la organización.

Adicionalmente, la comunidad aseguró condenar “de manera absoluta y sin ambigüedad” cualquier expresión antisemita, pero sostuvo que cuestionar las políticas del gobierno israelí, los asentamientos o el sionismo “no constituye, por sí mismo, antisemitismo”.

Emplazamiento a Kast

En la carta, la comunidad fue categórica con sus cuestionamientos al manejo que ha tenido el gobierno frente a distintos episodios relacionados con Tel Aviv y ciudadanos chilenos como el secuestro de ciudadanos chilenos por Israel en aguas internacionales.

“No le pedimos a su Gobierno que comparta nuestra posición sobre Palestina, ni que adopte nuestras opiniones respecto de Israel (...) Pedimos algo mucho más básico: que se nos trate como chilenos y que el Estado de Chile nos proteja como tales”, indicaron.

“Pedimos que ningún representante de nuestra República contribuya a dividir a nuestra sociedad entre comunidades buenas” y malas, ni presente ante el extranjero a ciudadanos chilenos como un grupo sospechoso por su número, influencia, origen o posiciones políticas", agregó la carta.

En ese sentido, la organización emplazó al Presidente y señaló que “¿Debemos entender que ésta será la forma en que su Gobierno se relacionará durante los próximos años con los chilenos de origen palestino? Esperamos sinceramente que la respuesta sea no”.

El pronunciamiento se dio luego de que Zaliasnik lamentara públicamente haber utilizado términos que pudieran resultar ofensivos para la comunidad palestina y asegurara que nunca tuvo la intención de afectar a sus integrantes.