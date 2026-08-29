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    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal

    La menor fue localizada en Timure, cerca de la frontera con China, dentro de un estrecho espacio formado por barro y restos de construcciones. La catástrofe deja 675 fallecidos y 2.418 desaparecidos en territorio nepalí.

    Por 
    Felipe Rivera
    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal. Imagen referencial. Sulav Shrestha

    Casi 60 horas permaneció una niña de seis años atrapada bajo los escombros que dejó la crecida en Timure, al norte de Nepal. La menor fue encontrada con vida por integrantes de la Policía Armada, en uno de los pocos rescates de sobrevivientes registrados durante los últimos días.

    Los equipos de emergencia tuvieron que abrirse paso manualmente entre piedras, maderas, planchas metálicas y restos de estructuras arrastradas por la corriente hasta llegar al estrecho espacio donde permanecía la menor.

    Las imágenes del operativo muestran a los rescatistas sacándola en brazos desde una zona cubierta por barro y escombros. En un primer momento aparecía aparentemente inconsciente, pero después de recibir atención de emergencia fue registrada consciente, abrigada y recibiendo alimentos en un puesto de seguridad próximo a Timure.

    El procedimiento quedó registrado en un video difundido este sábado por la Policía Armada de Nepal, que situó en casi 60 horas el tiempo transcurrido desde la riada hasta el hallazgo de la niña.

    Búsqueda contrarreloj entre barro y escombros

    Timure, ubicada cerca de la frontera con China, quedó entre las localidades más afectadas por la crecida, que destruyó viviendas, comercios e infraestructura a lo largo del corredor de los ríos Bhotekoshi y Trishuli.

    Con el paso de los días, las tareas se han vuelto más complejas. El barro, las rocas y los restos de las construcciones comenzaron a secarse y compactarse en algunos sectores, obligando a los rescatistas a retirar lentamente el material.

    Las autoridades advierten además que las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen a medida que transcurren las horas.

    Rescatan con vida a una niña de seis años tras permanecer casi 60 horas bajo escombros en Nepal. Imagen referencial.

    Miles de integrantes del Ejército, la policía y la Policía Armada permanecen desplegados en las zonas afectadas. Los helicópteros continúan siendo utilizados para llegar a lugares donde los caminos permanecen bloqueados.

    En paralelo, los equipos siguen recuperando cuerpos que fueron arrastrados río abajo, algunos de ellos encontrados a gran distancia de los lugares donde habían desaparecido.

    Balance sube a 675 muertos

    Mientras continúan los operativos, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) elevó este sábado a 675 el número de cuerpos recuperados tras la riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi.

    El organismo cifra además en 2.418 las personas que permanecen incomunicadas o desaparecidas, entre ellas 589 extranjeros y 933 trabajadores vinculados a proyectos hidroeléctricos de la zona.

    La Junta de Turismo de Nepal informó, por su parte, que 184 turistas han sido rescatados con vida y otros 420 continúan desaparecidos. Entre los evacuados este sábado se encuentran dos ciudadanos españoles.

    El Gobierno nepalí solicitó además asistencia internacional en materia forense y conservación de cadáveres, junto con equipos especializados para intentar rescatar a trabajadores que podrían permanecer atrapados en túneles inundados de centrales hidroeléctricas.

    Lee también:

    Más sobre:NepalTimureInundacionesMundoInternacionalBhote KoshiRescateDesastre natural

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