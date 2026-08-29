Se presume que están en Venezuela: los integrantes de Los Piratas con orden de detención por crimen de Ronald Ojeda

La madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024, cuatro sujetos con acento venezolano, caracterizados como detectives de la Policía de Investigaciones, irrumpieron en un edificio de El Molino 1755 -en Independencia. Uno se quedó en el hall de entrada y los otros tres llegaron al piso 14 y sacaron de su hogar a Ronald Ojeda, en ropa interior a esa hora, para bajar con él hasta un automóvil Nissan Versa estacionado afuera.

De los cuatro falsos policías, según la investigación del crimen, Alfredo José Henríquez Pineda, alias el Gordo Álex, es el único que está privado de libertad.

Su nombre está asociado a una serie de secuestros en la Región Metropolitana y fue capturado hace un año en el marco de una de esas investigaciones.

Ojeda fue asfixiado y enterrado en una fosa cubierta con cemento al interior de una mediagua al interior de una toma de terreno en Maipú. Su cuerpo fue encontrado allí, en una maleta, nueve días después del secuestro.

Vivía en Chile como refugiado.

Los responsables del crimen trabajaban a las órdenes del Tren de Aragua en un grupo denominado Los Piratas.

En Chile, actualmente, hay 26 imputados y acusados por la causa del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno y por los crímenes de Los Piratas.

El 10 de septiembre empieza el juicio oral contra Maikel Villegas Rodríguez y el juicio para el resto de la organización comienza el 20 de octubre.

Villegas realizó vigilancia con Ángel Castellano que era adolescente entonces y fue el primer condenado del caso. La noche del secuestro, prestaron cobertura a los secuestradores y grabaron un video del hecho desde un automóvil Chevrolet Sail estacionado fuera del edificio.

Por otro lado, hay seis sujetos con orden de detención pendiente que habrían participado directamente en la ejecución del crimen y que según el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, están en Venezuela.

Los seis prófugos

El más reconocido de los seis prófugos es Walter de Jesús Rodríguez Pérez, que trabajó para el régimen de Nicolás Maduro, en el despacho del gobernador de Aragua cuando Tareck El Aissami estaba en el puesto.

Él era uno de los falsos policías.

Rodríguez Pérez es quien abraza por el cuello al exmilitar venezolano, en las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad del edificio.

En las grabaciones del ascensor se le ve con un teléfono en la mano.

En el Nissan Versa que los secuestradores dejaron abandonado en el kilómetro 20 de la autopista Costanera Norte, en Renca, se encontró un aparato con la huella dactilar de uno de sus dedos.

Así, los equipos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros Metropolitana de la PDI lograron identificarlo.

Se presume que los otros policías son Jhonny José López Mendoza, conocido como el Mudo, y José Carlos Valverde Araujo.

Ellos tampoco han podido ser ubicados.

Tras la ejecución del secuestro, en Renca, los captores subieron a Ojeda a un vehículo Hyundai i10 y algunos de ellos abordaron el Chevrolet de Villegas.

Luego se dirigieron hacia la zona de El Bosque-San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana.

En otra etapa del crimen, dieron muerte a la víctima y quisieron hacer desaparecer su cuerpo.

En esta etapa participó otro grupo de sujetos. Todos vivían en la Toma Santa Marta y eran miembros de un grupo de WhatsApp llamado La Invasión, como un guiño al hecho de que se habían apropiado del sector sur del caserío irregular ubicado en Maipú.

Kevin Daniel Hernández Ramos, alias Pichota o Bichota, era allí el jefe de zona.

Se cree que él fue el que asfixió a Ojeda hasta matarlo.

También está prófugo.

Otro de los sujetos cuya captura está pendiente es Leonal Sanz Brito, que habría participado de la inhumación ilegal del cuerpo.

El sexto sujeto que sigue siendo buscado es Anthony Alejandro Liendo Canto, conocido como Cagua, miembro de Los Piratas que habría prestado cobertura durante la ejecución del crimen.