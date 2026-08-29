Senapred decreta alerta amarilla en la comuna Concepción por crecida en Río Andalién

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta amarilla por crecida para la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

La determinación corresponden a un incremento en el caudal del Río Andalién, que alcanzan valores de umbral amarillo. Los datos, registrados por la Dirección General de Aguas (DGA), indican un aumento de riesgo para la población cercana a este curso de agua.

Es así que, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional (DPR) del Biobío y la Dirección Regional del Senapred se decretó la alerta amarilla por crecida, desde este sábado hasta que las condiciones así lo ameriten .

“Hacemos un llamado a la comunidad que habita los al rededores del sector de Santa Rita, ex peaje Chaimavida del mencionado río, a que estén muy atentos al comportamiento del cauce”, comunicó Alejandro Sandoval, director general de Senapred Biobío.

De acuerdo con la autoridad, que también solicitó a las personas evitar conductas de riesgo, personal del municipio penquista se encuentra monitoreando la situación en terreno.