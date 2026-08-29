Batacazo de Argentina en el Mundial de Hockey: las Leonas se imponen a Países Bajos y alcanzan su tercer título. Foto: @fih_hockey

Argentina da el golpe. Las Leonas se consagran campeonas del Mundial de Hockey sobre Césped femenino tras derrotar a Países Bajos por 3-1 en la definición por shoot outs. El encuentro, disputado en el Wagener Stadium de Amstelveen, había terminado igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario.

El seleccionado transandino consiguió así su tercer título planetario, después de las conquistas obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.

Países Bajos abrió la cuenta antes del término del segundo cuarto. Yibbi Jansen convirtió mediante un córner corto y puso en ventaja al conjunto local.

Las Leonas ganan el Mundial. Foto: @cahockey

Argentina consiguió el empate en el tramo final del partido. A seis minutos del cierre, Majo Granatto aprovechó un rebote tras un córner corto para establecer el 1-1 y llevar la definición a los shoot outs.

En la serie, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó convirtieron para Argentina. Zoe Díaz también ejecutó, pero erró. Por Países Bajos, Marijn Veen fue la única jugadora que anotó, mientras que Pien Sanders, Felice Albers y Freeke Moes no lograron convertir.

Las Leonas cerraron el torneo sin derrotas. En la fase inicial, igualaron con Estados Unidos y vencieron a Alemania y Escocia. Posteriormente, superaron a España y empataron con Bélgica.

El título también representa la constante presencia de Argentina entre los principales equipos de la competencia. El seleccionado transandino alcanzó el podio en siete de las últimas nueve ediciones del Mundial.