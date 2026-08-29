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    El ninguneo de un histórico de la Premier League a Dibu Martínez ante su inminente llegada a Chelsea

    Roy Keane, recordado excapitán de Manchester United, no aprueba el fichaje del argentino en el elenco londinense.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    El Chelsea no tiene problemas en sacar la billetera para solucionar problemas, y eso le costó caro al portero español Robert Sánchez. Sus errores en el triunfo del equipo de Xabi Alonso por 3-2 sobre Fulham gatillaron que la dirigencia saliera a fichar a un arquero. El elegido fue nada menos que Emiliano Martínez, quien desde hace años esperaba una posibilidad para salir de Aston Villa. En Inglaterra informan que ya hay acuerdo entre ambos clubes.

    Esta noticia generó revuelo en ese país. Una de las reacciones más llamativas fue la de Roy Keane, histórico excapitán de Manchester United. El irlandés, hoy comentarista de TV en Sky, no aprueba el arribo del Dibu a Londres porque lo considera menos portero que Sánchez. “El Chelsea necesita tener mucho cuidado con este asunto. Si el club está seriamente pensando en fichar a Emiliano Martínez, necesitan parar y pensarlo de nuevo. En mi opinión, Robert Sánchez es en realidad un portero mejor para el Chelsea”.

    Luego, cuestionó la convicción del club a la hora de armar su plantilla para la temporada: “El Chelsea no necesita entrar en pánico por un mal partido. Necesitan tomar la decisión correcta a largo plazo, no solo traer un nombre grande solo porque los aficionados están exigiendo un nuevo arquero. Sí, Martínez tiene experiencia y ha jugado al más alto nivel, pero eso no significa automáticamente que sea la respuesta correcta para el Chelsea. Reemplazar a Sánchez con Martínez podría ser un desastre”.

    Foto: REUTERS/Carl Recine Carl Recine

    Por último, les dejó un mensaje a los hinchas del elenco de Stamford Bridge: “Y voy a decir algo que probablemente moleste a los aficionados del Chelsea: si Martínez entra en Stamford Bridge y Sánchez se va, el Chelsea podría terminar arrepintiéndose. A veces, el arquero que ya tienes es mejor que el que todo el mundo te está suplicando que fiches. Los simpatizantes del Chelsea podrían reírse de mí ahora, pero si este traspaso ocurre y Martínez empieza a cometer errores, recuerden quién se los advirtió. No conviertan un problema de arquero en uno aún mayor”.

    Cabe destacar que Dibu Martínez sonó durante todo el mercado del verano europeo como refuerzo de Juventus, pero Aston Villa y la escuadra de Turín no se lograron colocar de acuerdo en los montos de la transferencia y el fichaje se cayó. Ahora, el polémico arquero transandino tendrá su esperada oportunidad en un grande de Inglaterra.

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