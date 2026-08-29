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    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Las exportaciones e importaciones de la nación persa han disminuido entre un 25% a un 35%, según consignó Pezeshkian.

    Por 
    Sofía Álvarez
    El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

    Masud Pezeshkian, presidente iraní, reconoció los impactos de las sanciones económicas y bloqueos estadounidenses sobre su país.

    Hace días, el mandatario sostuvo que las sanciones norteamericanas son inconducentes, que su país se mantiene firme, y que no se ha “convertido en Venezuela”.

    No obstante, este pasado viernes, en televisión estatal, admitió que están “en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones de estos tiempos”.

    Y es que durante el lunes, la administración de Donald Trump anunció la “Operación Paria Económico”: una nueva arremetida contra la economía de Teherán, que apunta a aislarlo del resto del mundo.

    El plan contempla, entre otros factores, sanciones a la adquisición de tecnología militar y misiles y a las operaciones de transporte, entidades, individuos y buques asociados a la obtención de ingresos petroleros.

    “Nuestro objetivo es cortar cada línea de vida que sostiene el régimen tiránico, hasta que Teherán quede solo”, reforzó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien se refrió al paquete de medidas como un “Día D económico”.

    Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.

    Según consignó el medio DW, el mandatario admitió que “es evidente que tenemos problemas en la vida cotidiana de la gente”, y que si las sanciones aumentan crecerá la inflación.

    Así, Pezeshkian detalló que las exportaciones e importaciones de su país han caído entre un 25% a un 35%, cifras coincidentes con el bloqueo de EE.UU. a los puertos de Irán.

    Debido a este cerco, y como una cantidad considerable de importaciones llegaban por barco, Teherán “debe buscar rutas diferentes, comprar a precios más altos y transportar a un costo mayor”, consignó la autoridad iraní. En esta misma línea, mencionó que se han visto afectadas las rutas de petróleo.

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