Adolescente de 17 años muere baleado en Puente Alto: sujetos le dispararon desde un vehículo

El Ministerio Público y la Policia de Investigaciones (PDI) está investigando el homicidio de un adolescente de 17 años fallecido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, producto de un impacto balístico.

Fue alrededor de las tres de la mañana que el joven ingresó al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del sector de Bajos de Mena en dicha comuna con múltiples impactos balísticos en la zona cervical y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Según información recabada hasta el momento, la fiscal de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Camila López, detalló que un grupo de sujetos habría pasado en vehículo y realizado diversos disparos en contra de la víctima.

Asimismo, López señaló que Fiscalía junto a la Brigada de Homicidios (BH) sur de la PDI están realizando las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias de los hechos e identificar a los responsables.