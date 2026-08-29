Vientos con características tornádicas registrados durante la noche provocaron afectaciones en distintos sectores de la comuna de Yungay, en la Región de Ñuble, según informó el director regional (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Cristian Matus.

Tras un despliegue territorial realizado por Bomberos, Carabineros y equipos municipales, se reportaron daños principalmente en los sectores de Campanario, Cholhuán y San Miguel de Tata.

De acuerdo con Matus, hasta el momento se contabilizan ocho viviendas afectadas con diversa magnitud, además de afectaciones a infraestructura eléctrica de la empresa Frontel y a una planta de Arauco, en el sector de Cholhuán.

Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble. Imagen referencial.

Producto de la emergencia, también se registró una interrupción del suministro eléctrico en las comunas de Yungay, El Carmen y Pemuco.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las familias de las viviendas afectadas fueron trasladadas a casas de familiares, por lo que no fue necesaria la habilitación de un albergue.

Más de 7 mil clientes sin suministro en Ñuble

De acuerdo con información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) correspondiente a las 09.00 horas de este sábado, en la Región de Ñuble se registraban 7.081 clientes sin suministro eléctrico.

La mayor cantidad correspondía a Yungay, con 5.758 clientes, seguida de Pemuco, con 829; Quillón, con 234; Portezuelo, con 169; Bulnes, con 54; San Ignacio, con 22; El Carmen, con siete; Chillán y Coelemu, con tres cada una; y Treguaco, con dos.

Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble. Imagen referencial.

Por su parte, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, señaló mediante un comunicado: “Desde el primer momento hemos estado coordinados con los municipios y nuestros equipos de emergencia. Nuestro objetivo es que la respuesta sea rápida y efectiva, y también es mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para anticiparnos a nuevas situaciones de riesgo”.

Finalmente, Senapred indicó además que la Región de Ñuble se mantiene bajo Alerta Temprana Preventiva Regional debido a una condición de inestabilidad posfrontal, la cual podría mantenerse al menos hasta este sábado.

El organismo recomendó a la comunidad adoptar medidas de resguardo, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente a las condiciones meteorológicas.