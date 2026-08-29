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    El inesperado motivo por el que el PSG deberá pagar una millonaria multa

    La Liga de Fútbol Profesional de Francia sancionó al elenco parisino por incumplir el artículo 501.4 del Reglamento de Competiciones.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El PSG enfrentó un papelón en Francia. El elenco parisino enfrentó el pasado fin de semana la primera fecha de la liga francesa enfrentando al Rennes. Sin embargo, el escenario donde se desarrolló el encuentro no fue el que se esperaba.

    Debido al mal estado en el que se encontraba el terreno de juego del estadio Parque de los Príncipes, los rojiazules no pudieron desarrollar allí el duelo de la primera fecha.

    Esto generó un conflicto, pues el Rennes defendía que el juego se debía jugar con el PSG haciendo de local en otro estadio. Al final, como se dio vuelta la localía, tuvieron que organizar el compromiso con carácter urgente, por lo que estimaban que dejarían de ganar unos 500.000 euros de recaudación.

    Ante este panorama, la Comisión de Competiciones de la LFP decidió aplicar una multa de 150.000 euros en aplicación del artículo 501.4 del Reglamento de Competiciones que establece obligaciones sobre el estado del terreno de juego.

    El problema adicional es que la ola de calor que golpea a la capital francesa sigue presente, por lo que el estado de la cancha sigue en condiciones irregulares, aunque se espera que mejore de cara al próximo encuentro programado para el viernes 4 de septiembre contra el Mónaco.

    Por cierto, según recoge L’Equipe, el PSG presentó a la competencia como respaldo que el calor había dañado el césped, calificándolo como “inseguro” para el desarrollo del partido de la primera jornada. Sin embargo, este fue “un argumento que los dirigentes no consideran válido, ya que se trata de fenómenos veraniegos constantes e iguales para todos los equipos”.

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