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    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Más de 300 personas murieron tras una avalancha en la frontera entre Nepal y China. Las autoridades y expertos investigan el colapso de un glaciar y el deshielo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada. Foto: Xinhua.

    Los videos del desastre ya han recorrido el mundo entero: una masa gigante de agua y lodo arrasó con todo a su paso cerca de la frontera entre Nepal y China, provocando la muerte de más de 300 personas, mientras que cientos continúan desaparecidos.

    Todo apunta a que estas inundaciones fueron provocadas por un deslizamiento de tierra derivado del colapso de un glaciar, conocido por los científicos como RGI2000-v7.0-G-15-05732.

    Y mientras las autoridades continúan ayudando a las víctimas de este desastre, el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas en Nepal advirtió que durante los próximos días podrían registrarse otras inundaciones, por los escombros que se arrastran por los ríos.

    ¿Qué originó la avalancha en Nepal y China?

    En una primera declaración, Shisir Khanal, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal aseguró que la causa de la avalancha correspondía a un terremoto que habría sucedido en la frontera con Tíbet. Este habría sido un sismo de 5.2, según la USGS.

    Sin embargo, poco después se descartó esta teoría: las autoridades y especialistas comenzaron entonces a hablar del colapso de un glaciar y un flujo de escombros. Esto, probablemente acelerado por el deshielo que provoca el cambio climático en la región del Hindu Kush-Himalaya.

    Los temblores de este desastre fueron tan fuertes, que se confundieron por sismos en primera instancia.

    Entonces, la hipótesis que se baraja ahora es que la ola gigante fue provocada por un deslizamiento de tierra derivado del colapso de un glaciar afectado por el deshielo.

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada. Foto: Xinhua.

    Según informaron algunos especialistas, el glaciar se redujo a unos 2 millones de pies cuadrados (25 canchas de fútbol profesionales). Es por esto que dejó el valle cubierto de hielo y lodo, además de haber desbordado un río cercano que terminó por inundar el lugar y la vegetación en agua turbia.

    Además, el torrente habría llegado alrededor de 10 minutos después de la avalancha inicial, por lo que las personas habrían tenido muy poco tiempo para escapar y refugiarse.

    El cambio climático y el deshielo de glaciares

    Los expertos apuntan a que los glaciares están perdiendo hielo rápidamente debido al calentamiento del planeta. Esto, inevitablemente puede provocar que algunas zonas de montaña se vuelvan más inestables.

    En los últimos cinco años, se han registrado varios desastres relacionados con derrumbes de glaciares en países como India, Suiza e Italia.

    En el caso de Nepal y China, esta es la hipótesis que cobra más fuerza, ya que las imágenes satelitales mostraron que el día anterior había nieve sobre los glaciares, pero el día del desastre había desaparecido. Sin embargo, esto sigue en investigación para determinar oficialmente la causa.

    Pero particularmente sobre el cambio climático, el debate se ha centrado en que no necesariamente cada derrumbe de un glaciar es causado directamente por él. En cambio, se precisó que el calentamiento hace que las condiciones de las montañas sean cada vez más inestables y aumente la probabilidad de derrumbes, deslizamientos e inundaciones.

    Y es que el permafrost, que es el suelo que permanece congelado durante largos períodos, también está calentándose y descongelándose, lo que también genera una pérdida de estabilidad y favorece este tipo de desastres.

    Lee también:

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