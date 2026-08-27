Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

En prisión preventiva quedaron este jueves cinco sujetos detenidos por acción de la PDI tras la investigación por el secuestro de un ciudadano peruano en la comuna de Providencia el pasado 1 de agosto del 2026.

Aquella jornada, a las 20:50 de la noche, dos de los imputados amenazaron a la víctima para que subiera en contra de su voluntad a un vehículo, en el que lo habrían trasladado hacia un domicilio en Recoleta. Tras intimidar a la víctima, también sustrajeron diversas especies que mantenía en su domicilio. Fue liberado al día siguiente por sus captores.

“Siendo así, entonces se inicia la investigación, se empiezan a recabar los antecedentes, básicamente trabajar con los GPS, los vehículos, cámaras, levantamiento de cámaras del sitio del suceso en las proximidades y de esta manera se logra dar con la identidad de los sujetos autores de este secuestro”, detalló el fiscal ECOH Ignacio Pefaur.

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Los imputados se tratarían de cuatro hombres venezolanos y otro de nacionalidad colombiana, capturados durante la presente jornada y todos con situación migratoria irregular en nuestro país.

Además de los dos participantes directos en el plagio, también se capturaron a otras tres personas en flagrancia por infracción a ley de armas, tráfico de drogas y asociación criminal.

Incautaciones y posibles vínculos

El prefecto de la PDI Hassel Barrientos detalló que las incautaciones conseguidas gracias a esta investigación permitieron identificar la eventual participación de los involucrados en otros delitos.

Y es que tras realizarse cinco allanamientos en domicilios de Lo Espejo, Recoleta y Estación Central, la PDI logró recuperar también dos armas de fuego, un cargador extendido, municiones e implementos para la fabricación y falsificación de cédulas de identidad chilenas, además de 932 gramos de cocaína base.

“Hay una incautación muy importante respecto a dos armas de fuego que ya precisamente están en peritaje para obtener su trazabilidad con otros delitos asociados a esta facción criminal”, señaló.

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A lo que agregó: “De igual forma se obtienen distintos materiales y dispositivos asociados a la fabricación de cédulas de identidad chilenas que eran utilizadas por esta organización criminal para efectos de conseguir, por ejemplo, cuentas prepago, activar chips telefónicos para precisamente las actividades criminales que desarrolla esta facción criminal”.

Y es que la PDI logró incautar un arma marca Bersa que se identificó que tendría origen argentino. Según la investigación, habría pertenecido a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto a las razones detrás del secuestro de la víctima, una de las posibles hipótesis en investigación es que los plagiadores cometieron un error con su objetivo.

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“Un par de hipótesis tienen que ver con que pudo haber sido perfilado por una mujer con cual tuvo contacto previamente. O bien precisamente en ese perfilamiento pueden haber cometido un error respecto a la víctima que ellos querían en ese momento secuestrar. No obstante, el delito se consuma, está la evidencia incluso audiovisual y producto de ese proceso investigativo se logra la detención de estas personas”, detalló Barrientos.

Por otro lado, la investigación permitió establecer que los detenidos tendrían vínculos con el Tren de Aragua.

Así las cosas, este jueves fueron formalizados por los delitos antes señalados. El 8° Juzgado de Garantía de Santiago determinó la prisión preventiva para los cinco detenidos y un plazo de investigación de 180 días.