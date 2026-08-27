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    Corona vs Corona: extinta firma chilena pierde su lucha contra el registro de marca de la cervecera mexicana

    La Corte Suprema rechazó el recurso de oposición de registro de marca por parte de la multitienda Corona.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Quiénes rematarán la ropa de Corona

    La Corte Suprema rechazó las gestiones que realizó la extinta multitienda Corona para que la firma cervecera del mismo nombre pudiera registrar la marca en Chile en la categoría de cervezas y bebidas sin alcohol.

    El caso se remonta a marzo de 2020, cuando el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) rechazó que la marca nacida en México pudiera registrar la marca Corona, pero luego, en noviembre de ese mismo año, el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) revirtió la decisión y la firma chilena apeló a la Corte Suprema.

    Ante este contexto, en fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo, el ministro Jorge Zepeda y el abogado (i) Eduardo Gandulfo– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que descartó que la coexistencia de las marcas en el mercado nacional induzca a confusión, error o engaño entre los consumidores.

    cerveza-corona

    “La requirente Cervecería Modelo de México, S. De R. L. De C.V., es titular de una serie de marcas Corona y Corona Sunet, en el extranjero, registradas con anterioridad a la observada, también para distinguir servicios de ‘organización de exposiciones con una finalidad educativa, cultural o de entretenimiento, servicios de entretenimiento, organización de conciertos, entre otros’, tal como quedó señalado en fallo de este Honorable Tribunal Rol No 2247-2019, por lo que no se ve inconveniente en conceder la marca solicitada, por lo que su concesión no producirá confusión, error o engaño en cuanto al origen empresarial de los servicios a distinguir’”, dijo el fallo.

    Otro de los argumentos fue que el registro de la marca chilena estaba en otra categoría que no era la de cervezas y bebidas sin alcohol.

    El rechazo del recurso de casación también se da en el contexto de que, el 30 de junio de este año, Multitendas Corona cerró su operación definitiva en julio del año pasado.

    La firma chilena que nació en 1955 solicitó su liquidación voluntaria luego de no lograr el financiamiento pactado en su proceso de reorganización judicial.

    Luego del proceso de cierre comercial de la operación, la sociedad comenzó un proceso de liquidación de stock e inmobiliario para el pago de acreedores y trabajadores. Otros afectados por el cierre también optaron por la vía judicial para lograr una mayor compensación vía el patrimonio de los últimos controladores de la firma (los hermanos Paula, Malú y Herman Schupper).

    Más sobre:EmpresasMarcasCorona

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