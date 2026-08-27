Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversan en una cumbre de la APEC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN” en medio de las especulaciones sobre el objetivo de la visita sorpresa realizada esta semana a Moscú por parte del director de la CIA, John Ratcliffe.

“He tenido una buena conversación con él. No va a atacar territorio de la OTAN”, señaló el magnate republicano al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca tras firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América en el contexto de la guerra comercial con Canadá.

El director de la CIA, John Ratcliffe.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de “historias de terror” las recientes informaciones publicadas en los medios estadounidenses sobre el presunto plan de Moscú para atacar en los próximos años un país de la OTAN. “No tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, expresó.

Trump ya negó en la víspera que el jefe de la CIA hubiera viajado a Moscú para lanzar una advertencia sobre las líneas rojas de la Alianza Atlántica, una teoría que ha cobrado fuerza a la luz del viaje que el entonces director del organismo, William Burns, realizó a Rusia unos meses antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.

“Sombría evaluación”

The New York Times señaló este jueves que Ratcliffe realizó esta semana una visita secreta a Moscú para compartir en privado “su sombría evaluación” del estado de la guerra rusa contra Ucrania, e “instar a los rusos a llegar a un acuerdo antes de que su situación militar y económica empeore”, según informaron funcionarios actuales y anteriores.

Ratcliffe transmitió el mensaje a Aleksandr V. Bortnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, y no profirió amenazas sobre posibles consecuencias para Rusia si el presidente Vladimir Putin ignoraba la evaluación del director de la CIA y decidía continuar la guerra.

Soldados ucranianos disparan un proyectil hacia posiciones rusas cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, Ucrania, el 5 de marzo de 2023. LIBKOS

Los analistas de la CIA llevan tiempo cuestionando si los asesores de Putin le han proporcionado evaluaciones honestas sobre el desarrollo y el costo de la guerra, indicó el periódico.

La CIA ha mantenido durante mucho tiempo canales de comunicación con el FSB y el servicio de inteligencia exterior de Rusia, conocido como SVR. Estos canales de inteligencia discurren en paralelo a otros canales separados con funcionarios rusos encabezados por el enviado del presidente Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente, agregó el medio