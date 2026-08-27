Junior Cruzat defiende su corona mundial WBO en el Estadio Nacional

El boxeo chileno prepara una jornada inédita. El próximo sábado 21 de noviembre, el cuadrilátero saldrá al aire libre para recibir la segunda edición de la Coolbet SCL Fight Night, esta vez en la explanada de calle Grecia del Parque Estadio Nacional.

La velada tendrá como combate estelar la defensa del título mundial juvenil WBO de la categoría superpluma de Junior “La Joya” Cruzat, una de las principales figuras de la nueva generación del boxeo nacional.

Cruzat llegará a esta presentación después de defender exitosamente su corona en la primera edición de SCL Fight Night, realizada en junio en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional. En aquella ocasión derrotó por nocaut en el primer asalto al colombiano Jair Mulett, confirmando su condición de campeón y su proyección internacional.

Ahora, al más puro estilo de los grandes eventos deportivos al aire libre —como el reciente UFC Freedom—, “La Joya” volverá a exponer su cinturón a los pies de la fachada norte del Estadio Nacional, rodeado por los tradicionales mástiles de la explanada y con el escudo de la República de Chile como telón de fondo.

El programa comenzará a las 18:00 horas y estará compuesto por cinco combates amateur y cuatro peleas profesionales.

Además de Junior Cruzat en el combate de fondo, la programación profesional contempla la participación de Carlos Cruzat Jr. en el semifondo. Sus rivales y el resto de la cartelera serán anunciados próximamente.

SCL Fight Night 2 busca profundizar el impulso generado por su primera edición, acercando el boxeo profesional a nuevos públicos y transformando uno de los espacios más reconocibles del deporte chileno en el escenario de una noche de competencia, espectáculo y producción deportiva.

La jornada se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026, desde las 18.00 horas, en la explanada de calle Grecia del Parque Estadio Nacional.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketplus.