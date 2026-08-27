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    Culto

    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    "Molestos" se declaran los integrantes de la banda de Quilpué a través de un comunicado en que dicen que tal ministerio no les pidió autorización para usar su mayor hit, En todas las esquinas. "No fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso", acotan. La entidad tomó la composición desde la biblioteca de Instagram.

    Por 
    Equipo de Culto
    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    El grupo Congreso ha levantado la voz. En la misma semana en que festejaron 57 años de carrera y se alistan para un show este fin de semana en el Teatro Nescafé de las Artes, consolidándose como una de las mayores instituciones del cancionero local, la banda ha enfrentado una situación que los tiene “sorprendidos y molestos”, según definen en una declaración.

    La agrupación se pronunció en redes sociales luego de que su canción En todas las esquinas, su mayor éxito, fuera utilizado en una publicación de Instagram del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Hace cinco días, la cartera publicó un reel que mostraba la visita del ministro Francisco Undurraga a dos espacios patrimoniales de Valparaíso, el Castillo San José y el Museo del Inmigrante. De fondo, precisamente aparecía la canción En todas las esquinas, editada en 1989 y parte del clásico Para los arqueólogos del futuro.

    Al respecto, los liderados por Francisco “Pancho” Sazo y Sergio “Tilo” González publicaron en su cuenta de Instagram: “Como grupo Congreso tomamos conocimiento del uso de nuestra canción En todas las esquinas en una publicación desde la cuenta de Instagram del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sobre lo anterior, queremos expresar que no fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso, por lo que nos declaramos sorprendidos y molestos frente a esta situación. Consideramos fundamental que la utilización de nuestras obras en comunicaciones de carácter institucional respete los procedimientos correspondientes y, especialmente, la voluntad de sus autores y titulares”.

    El video continúa en las plataformas del ministerio.

    En el registro, eso sí, se aclara que se utiliza el tema En todas las esquinas de Congreso, tomada de la biblioteca que ofrece Instagram, a partir de lo que los artistas reciben un pago.

    Más sobre:Música cultoCongresoMinisterio de las CulturasFrancisco UndurragaMúsica

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