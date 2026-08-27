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    Kaiser defiende presencia del Presidente Kast en Foro Madrid y remarca que “está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico”

    "Yo encuentro muy iliberal que se vengan a poner cortapisas aquí en la participación en un espacio de diálogo político donde quienes pensamos más o menos parecido nos encontramos e intercambiamos experiencias", remarcó el exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Kaiser defiende presencia del Presidente Kast en Foro Madrid y remarca que “está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico”

    El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, defendió este jueves la presencia del mandatario José Antonio Kast en el V Encuentro del Foro Madrid, que será el próximo 3 y 4 de septiembre en Santiago.

    Durante un punto de prensa realizado por la colectividad, el exdiputado remarcó que encuentra “muy iliberal que se vengan a poner cortapisas aquí en la participación en un espacio de diálogo político donde quienes pensamos más o menos parecido nos encontramos e intercambiamos experiencias”.

    A continuación, apuntó contra instancias como el foro de São Paulo o el grupo de Puebla, de los que señaló que “está lleno de organizaciones criminales y delictuales que comparten mesa con la mitad de la izquierda y centro izquierda chilena”.

    El Foro Madrid es una respuesta de los demócratas a quienes desde, o sea, financiados por Chávez y Maduro, fundaron estas organizaciones donde efectivamente se ayudan los unos a los otros incluso con recursos económicos para las campañas políticas, como lo observamos en Argentina donde llegaban los maletines llenos de 100 millones de dólares a la señora Kirchner para pagar campañas”, acusó.

    Consultado respecto a que la molestia por la presencia del mandatario radicaría en que el Foro Madrid es más un encuentro ideológico que podría exponer a Kast y generar división, Kaiser remarcó que “no existe un gobierno que sea ideológico”.

    “Y si este gobierno que es ideológico, o que debiese serlo más allá de lo que es el tema de que solamente es un gobierno de emergencia, si el Presidente de la República asiste a un foro como éste, él está simplemente reconociendo cuál es su acervo ideológico”, explicó.

    “Respecto del señor Gabriel Boric o de presidentes anteriores, también hemos tenido ese tipo de participación en instancias también de corte ideológico y nadie se ha escandalizado. Yo lo encuentro muy muy extraño que suceda ahora aquí”, concluyó sobre la consulta.

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