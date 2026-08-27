Presidenta de la Fed de Cleveland dice que hay que subir la tasa de interés: “Creo que ahora es el momento de actuar”

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, manifestó este jueves la necesidad de subir las tasas de interés en Estados Unidos, al sostener que los datos recientes de inflación muestran que el banco central sigue demasiado lejos de su objetivo.

“No quiero prejuzgar nada. Pero creo que ahora es el momento de actuar”, dijo en una entrevista con CNBC desde el simposio anual que la Fed realiza en Jackson Hole, Wyoming, en el que también participa la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Las declaraciones se producen luego que ayer la Oficina de Análisis Económico (BEA, por su sigla en inglés) revelera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) excluyendo alimentos y energía, la medida de inflación que sigue de cerca la Reserva Federal, subió 3,3% en los doce meses terminados en julio, el mismo registro informado para junio.

El índice PCE total también repitió su lectura previa y anotó un alza de 3,7% a doce meses. En la comparación mensual, ambas mediciones subieron 0,2% respecto de junio.

Aunque las variaciones mensuales de precios se han moderado en los últimos meses, Hammack sostuvo que la Fed debería endurecer su política monetaria.

“Creo que llevamos más de cinco años en una situación inflacionaria. Ha estado corriendo muy por encima de nuestra meta. No veo ninguna restricción en la política cuando miro las condiciones financieras y cuando hablo con participantes del mercado”.

Las declaraciones están en línea con otras que Hammack ha formulado recientemente. En la reunión de julio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), instancia en la que este año tiene derecho a voto, fue una de las tres disidencias frente a la decisión de mantener la tasa de política monetaria en un rango de 3,5% a 3,75%.

Ese grupo prefería en cambio un alza de un cuarto de punto porcentual.

Hammack afirmó que sigue pensando que la Fed necesita tomar medidas contra una inflación que está presionando los presupuestos de los hogares.

“Mientras más tiempo la inflación permanezca por encima de nuestro objetivo, más difícil será para nosotros bajarla, y más dolor van a experimentar las personas y las empresas”, planteó. “Para mí, el problema real de haber incumplido nuestro objetivo de inflación por tanto tiempo es el riesgo de que una mentalidad inflacionaria empiece a instalarse en el público”.