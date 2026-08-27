Asociación de Bancos aprueba el ingreso de Tenpo al gremio

La asamblea de socios de la Asociación de Bancos (Abif) aprobó la incorporación de Tenpo al gremio, entidad controlada por Grupo Credicorp a través de Krealo, fundada en 2020, y que en enero de este año obtuvo su licencia bancaria por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que se encuentra próxima a iniciar sus operaciones como banco.

Con el ingreso de Tenpo, la Abif ahora pasa a agrupar a 14 bancos y tres oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras en Chile.

“Valoramos la incorporación de Tenpo como nuevo asociado de la Abif y su participación en los desafíos comunes de la industria. Estamos seguros de que su participación contribuirá al trabajo de nuestra Asociación para abordar los desafíos del sector y del país”, comentó José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos.

Pablo Vásquez R.

Mena agregó: “Este nuevo socio de la Abif, al igual que el resto de nuestros asociados, comparte el compromiso de seguir robusteciendo la confianza, la innovación, la ciberseguridad y la inclusión financiera. Convencidos de que la incorporación de nuevos asociados contribuye al trabajo gremial, confiamos en que este hito contribuirá al desarrollo de un sistema financiero cada vez más sólido y preparado para responder a las necesidades de las personas y las empresas”.

Por su parte, Fernando Araya, CEO y cofundador de Tenpo, señaló que “nuestra llegada a la Abif responde a la evolución natural de nuestro negocio y a la responsabilidad que hoy tenemos frente al sistema financiero. Seguimos siendo, en esencia y espíritu, una empresa de tecnología, pero hemos evolucionado: tras obtener nuestra licencia bancaria, incorporarnos a la Abif es coherente con esta nueva etapa y nos permitirá enfrentar de mejor manera los desafíos que compartimos con la industria”.

Agregó que “estamos convencidos de que reunir miradas diversas fortalece al sistema financiero y nos permite avanzar con mayor rapidez en desafíos conjuntos, como la innovación, la inclusión financiera y la ciberseguridad”.