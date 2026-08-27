Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo una positiva lectura del contenido del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que finalmente dejó en pie la norma relativa a la invariabilidad tributaria que es considerada el corazón de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast.

“Yo me leí anoche el fallo completo y la sentencia es muy, muy, muy contundente . La invariabilidad tributaria llegó para quedarse”, dijo Quiroz el marco del anuncio de las nuevas inversiones de Mercado Libre en Chile.

De acuerdo al secretario de Estado, esto le da certeza al mundo de las inversiones, especialmente al sector minero por el tiempo que requiere que un proyecto desde su aprobación hasta que empieza a operar.

Quiroz destacó especialmente las acciones que ha adoptado el Ejecutivo para agilizar la inversión. El jefe de la billetera fiscal comentó que cuando llegaron al gobierno habían US$ 16.600 millones detenidos, que habían sido reclamados y que no habían sido resueltos.

“ Lo resolvimos en 90 días ”, afirmó la autoridad en su discurso en la actividad en la que no hubo espacio para preguntas de la prensa.

El ministro de Hacienda afirmó que entre el 11 de marzo y el 27 de agosto, se había marcado un récord con el ingreso de 131 proyectos de inversión por un total de US$ 38.000 millones.

“Estamos sembrando para el futuro. Pero estos proyectos se van a demorar entre 12 y 18 meses. Y después los permisos. O sea, el producto de estos se va a dar el 2029 ”, sostuvo.

Fallo del TC

Ayer, el TC finalmente reveló la sentencia del fallo por los requerimientos de la oposición contra un grupo de normas para declarar la inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria y otros artículo relativos temas medioambientales.

La resolución se interpretó como un triunfo parcial para esa ofensiva ya que si bien no logró la inconstitucionalidad de la invariabilidad, sí logró acotarla. Junto con esto pudo echar por la borda las normas ambientales que permitían, por ejemplo, indemnización por el rechazo de resoluciones de calificación ambiental.

Tribunal Constitucional reveló la sentencia del fallo por la invariabilidad tributaria. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Sin embargo, y un un matiz relevante a cómo Quiroz interpretó el documento, quedó en evidencia que la votación para declarar la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria estuvo muy reñida al interior del pleno.

Tanto así que hubo un empate de cinco votos contra cinco. De esta manera el triunfo del gobierno solo se logró gracias al voto dirimente de la presidenta María Pía Silva quien se sumó a la postura de los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Raúl Mera y la ministra Marcela Peredo.