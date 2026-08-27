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    Lo que no se vio del esperado debut de Vozinha en Colo Colo

    El caboverdiano tuvo su estreno en el 3-0 del Cacique sobre Unión Española, con 20.816 personas pendientes de sus intervenciones.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La bendición de Vidal, globos con su figura y escasa acción: el lado B del esperado debut de Vozinha en Colo Colo. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    24 días después de su llegada a Chile, Vozinha disputó su primer partido con la camiseta de Colo Colo. El arquero caboverdiano tuvo su estreno este miércoles, en el triunfo de los albos por 3-0 sobre Unión Española, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile.

    El partido se disputó en el Estadio Nacional, hasta donde llegaron 20.816 personas. El Cacique, que ya tenía asegurada su clasificación a octavos de final, presentó una formación alternativa. La atención, de todas formas, estuvo puesta en Vozinha.

    El guardameta africano saltó a la cancha vestido completamente de negro, tal como adelantó El Deportivo. La excepción eran sus vistosas calcetas rojas. Llevaba la bandera de Cabo Verde en sus guantes. En la espalda, exhibió el número 29.

    Claro que para Vozinha ya era una jornada especial antes del pitazo de Piero Maza. En el túnel, Arturo Vidal, vestido con una chaqueta de cuero, lo abrazó y le dijo “bendiciones”. El King observó el partido desde la tribuna preferencial.

    Niños con la camiseta de Vozinha. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Una vez comenzado el partido, la primera particularidad del estreno del golero fue la poca participación que tuvo durante buena parte del encuentro. Unión Española tuvo dificultades para acercarse al arco rival. Vozinha tuvo su primer contacto con el balón a los 11 minutos. Hasta entonces, Colo Colo había generado las ocasiones más claras.

    El caboverdiano se ubicó varios metros fuera de su área y entregó instrucciones de manera constante a la defensa. Su primera contención fue ante un remate trabado de Ratotti. Cada intervención del arquero fue acompañada por aplausos. A los 24 minutos embolsó la pelota y volvió a recibir una ovación.

    En las graderías también hubo elementos preparados especialmente para su estreno. Por ejemplo apareció un globo con la figura de Vozinha. También estuvo Iván Zamorano en el Estadio Nacional.

    El globo con la figura de Vozinha.

    El primer momento de duda llegó a los 34 minutos. Vozinha salió a cortar un centro con una mano y no logró resolver la jugada de la mejor manera, ya que se le soltó el balón y no capturó el rebote. Sin embargo, la zaga despejó y no pasó a mayores.

    El guardameta siguió teniendo poca acción en el segundo tiempo. A los 59 minutos salió de su área para intentar anticipar un pase al espacio, pero tuvo una falla de comunicación con Román. La jugada, de todos modos, fue invalidada por posición de adelanto.

    La parte final del encuentro concentró sus principales intervenciones. En una pelota aérea despejó con los puños. Posteriormente se quedó con otro balón, recibiendo nuevamente los aplausos del público. En los descuentos tuvo su error más evidente. Intentó amagar a un jugador de Unión Española, perdió el balón y la acción terminó cerca del arco albo.

    El estreno también estuvo marcado por la lesión de Maximiliano Romero. El delantero debió abandonar el campo en camilla, visiblemente afectado de la rodilla derecha.

    Los hinchas de Colo Colo se despiden de Vozinha. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Al final del partido, el caboverdiano valoró su estreno después de casi dos meses sin disputar un encuentro. “Muy feliz por mi primer juego, una sensación muy buena. Muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar, pero feliz por estar aquí, feliz por ayudar al equipo y feliz por la victoria”, afirmó.

    También se refirió al extenso período entre su anuncio como fichaje de Colo Colo y el debut. “Normal, el fútbol es así. Tuve un largo tiempo después del juego con Argentina, en el Mundial, y tuve dos o tres semanas de vacaciones. Entonces, necesitaba dar un poquito de tiempo para prepararme, para estar bien. Estoy muy gratificado por todo”, explicó.

    “Es una gran honra vestir la camiseta de Colo Colo. Es el mejor equipo, el más grande del país, y solo continuaré trabajando para vestir esta camiseta”, sostuvo.

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