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    El Deportivo

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte

    La también abogada asume la vacante que se produjo tras la salida de Andrés Otero. Como atleta, es dueña del récord nacional y compitió en Santiago 2023.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La lanzadora de jabalina María Paz Ríos se convirtió en la nueva subsecretaria del Deporte. Foto: Photosport.

    Después de casi dos semanas de la salida del exsubsecretario del Deporte Andrés Otero, el Presidente José Antonio Kast designó a su reemplazante. Se trata de la abogada María Paz Ríos Lama, quien además fue deportista de alto rendimiento.

    La exlanzadora de jabalina posee experiencia en la aplicación de las leyes N° 19.913, N° 20.393 y N° 21.595, y ha trabajado en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, propiedad intelectual y derecho corporativo.

    Asimismo, cuenta con estudios en Inteligencia Artificial Generativa aplicada al ámbito legal, realizados en el MIT en 2025, y actualmente cursa un Diplomado en Protección de Datos Personales en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    En cuanto a su trayectoria deportiva, la nueva subsecretaria cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el atletismo de alto rendimiento. Es campeona nacional y poseedora del récord de Chile en lanzamiento de jabalina, y ha participado en torneos sudamericanos, iberoamericanos, panamericanos, mundiales y Juegos Olímpicos Universitarios.

    A lo largo de su carrera deportiva, ha sido medallista en competencias nacionales e internacionales y ha registrado destacadas participaciones en torneos de alto nivel. Asimismo, integró el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, representando al país en lanzamiento de jabalina.

    Con esta designación se completa la rearticulación de la cartera, luego de las salidas de la exministra Natalia Duco y de Otero, las que se produjeron en medio de la polémica respuesta a la Contraloría por el uso de un vehículo fiscal para trasladarse a una actividad recreativa que fue informada como “reunión de trabajo”, situaciones que fueron reveladas por El Deportivo.

    Más sobre:MindepSubsecretaría del DeporteJosé Antonio KastFrancisco RiverosMaría Paz RíosAndrés OteroNatalia Duco

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