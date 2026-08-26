Matías Zaldivia responde a las provocaciones de Javier Correa en el Superclásico: “Pasa por la educación de cada uno”

A tres días del Superclásico, hay pasajes del partido que todavía causan escozor entre los protagonistas. El triunfo 2-1 de Colo Colo sobre Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, vivió polémicos instantes. Uno de ellos fue el que protagonizó el atacante albo Javier Correa y sus provocaciones al zaguero azul Matías Zaldivia.

En conferencia de prensa, el exdefensor de los albos repasó el rendimiento de su equipo en el partido más importante del fútbol chileno. A la vez que reconoció que se vieron “superados” por el archirrival.

“En el primer tiempo ellos fueron claramente superiores y pudieron haber encontrado un gol más. En el segundo, cambiamos la forma de presionar. Tomamos la decisión de ir más arriba y nos vimos mejor. Anotaron en el mejor momento nuestro, tuvimos muchas chances y no pudimos marcar”, dijo el exjugador de Arsenal de Sarandí.

Cuando el encuentro terminaba, el delantero argentino del Cacique encaró al nacionalizado chileno, a tal punto de enrostrarle su pasado en el cuadro albo.

“Vendehumo, vendehumo, jugaste acá, puto”, le dijo Correa a Zaldivia, mientras tocaba el escudo de Colo Colo en su camiseta. Finalmente, el árbitro Juan Lara separó a ambos para enfriar el conflicto.

“Son cosas de todos los partidos. En estos hay más cámaras, pero pasa todos los partidos y queda en la cancha”, trató de minimizar el propio ofendido, tras ser consultado por el incidente en medio del duelo.

La denuncia

Pero Correa las hizo todas. Una vez concluido el compromiso, en medio de las celebraciones de Colo Colo, el exdelantero de Estudiantes de La Plata hizo un obsceno gesto a la parcialidad azul. Provocación que fue retratada por los medios y que motivó una acusación de Azul Azul al Tribunal de Disciplina, aunque no fue consignado en el informe del árbitro.

“No sabía de la denuncia. Son cosas que pasan dentro del partido, es parte del folklore del fútbol. Pero esto pasa por la educación de cada uno y se tendrán que tomar las medidas que se tengan que tomar, cada uno se hace responsable por lo que hace”, dijo el defensa.

Asimismo, agregó que “incitar a la violencia siempre es repudiable, pero pasa por cada uno, el respeto a la profesión y a la gente. Creo que esas cosas están de más, ganaron el partido, pero pasa por cada uno”.

Otro de los momentos complicados del lance fue una supuesta disputa entre el técnico Fernando Gago y el volante estudiantil Charles Aránguiz, quien eventualmente se resistió al ser reemplazado en el final del encuentro.

“No vi eso en el partido, pero son conversaciones normales de un técnico con cualquiera de nosotros. Para ser sincero, no pasó nada raro más allá de que le preguntaron cómo estaba. Las decisiones son técnicas, pero no hubo un problema y tampoco lo hay en este momento. Son cosas normales”, advirtió Zaldivia.