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    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Apple presentó sus nuevos procesadores con arquitectura de 2 nanómetros para el M6 y un diseño de cuatro matrices para el M5 Ultra. Estas son las especificaciones técnicas que potencian a los recién anunciados Mac mini y Mac Studio.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo son los nuevos chips de Apple M6 y M5 Ultra

    La carrera por los chips suma un nuevo capítulo. Apple acaba de revelar sus más recientes procesadores desde Cupertino y la apuesta no parece ser otra que dominar el terreno de la inteligencia artificial local y empujar al extremo el rendimiento de los equipos de escritorio.

    De la mano de los nuevos chips M6 y M5 Ultra, estas dos piezas de ingeniería prometen redefinir las capacidades de los nuevos Mac mini y Mac Studio de la firma estadounidense.

    “Hoy (ayer) estamos debutando el próximo gran salto en rendimiento y cómputo de IA para el silicio de Apple con el increíblemente avanzado M6 y el chip de la serie M más potente hasta la fecha, el M5 Ultra”, señaló en un comunicado Sri Santhanam, vicepresidente del Grupo de Ingeniería de Silicio de la compañía. Los datos técnicos que acompañan el anuncio respaldan la ambición del fabricante.

    M6 y la frontera de los 2 nanómetros

    Cómo son los nuevos chips de Apple M6 y M5 Ultra

    El M6 marca un hito industrial para la marca al convertirse en su primer chip fabricado con un proceso de vanguardia de 2 nanómetros. Esto significa que sus piezas son más pequeñas que nunca. Al ser tan diminutas, caben muchas más en menos espacio, lo que hace que el equipo funcione mucho más rápido y gaste menos batería.

    Por dentro, el M6 alberga un nuevo complejo de CPU de 12 núcleos distribuidos estratégicamente: dos núcleos “súper”, cuatro de rendimiento y seis de eficiencia. Esta configuración entrega el rendimiento de un solo hilo más rápido del mundo y supera en un 20% el rendimiento multihilo de su predecesor inmediato, el M5.

    La GPU también escala a 12 núcleos, integrando aceleradores neuronales dedicados en cada uno de ellos. Este diseño se traduce en un aumento cercano al 30% en el cálculo máximo de la GPU para tareas de inteligencia artificial. Además, incluye almacenamiento en caché dinámico y trazado de rayos acelerado por hardware, según Apple, “para un mayor realismo visual”.

    El flujo de información recibe un empuje considerable. Según datos del fabricante, el M6 soporta hasta 32 GB de memoria unificada con un ancho de banda de 170 GB/s. A esto se suma un motor neuronal dual de 16 núcleos que duplica la capacidad máxima de cálculo frente a las iteraciones previas. Esta arquitectura está pensada específicamente para procesar peticiones rápidas a los modelos de lenguaje (LLM) que operan directamente en el dispositivo.

    M5 Ultra: la bestia de las cuatro matrices

    Cómo son los nuevos chips de Apple M6 y M5 Ultra

    Mientras que el M6 es el chip ideal para la rutina diaria, el M5 Ultra está en otra liga. Su objetivo son los profesionales y el desarrollo de inteligencia artificial avanzada. El secreto de su fuerza radica en que, por primera vez, agrupa cuatro bloques de procesamiento en una misma pieza.

    A través de la tecnología UltraFusion de próxima generación, Apple conectó dos chips M5 Max, logrando un ancho de banda entre matrices superior a los 4.4 TB/s y aumentando la densidad de conexión más de seis veces. En términos prácticos, las interconexiones de ultra baja latencia permiten que las cuatro matrices operen como un único procesador unificado.

    Las especificaciones del M5 Ultra rompen los techos previos de la compañía. Su CPU puede alcanzar hasta 36 núcleos, desglosados en 12 núcleos “súper” y 24 de rendimiento. En el apartado gráfico, la GPU trepa hasta los 80 núcleos, también con aceleradores neuronales integrados. Este músculo gráfico multiplica por 4.5 el cómputo máximo de IA en comparación con el M3 Ultra e incluye sombreado de malla acelerado por hardware.

    El manejo de datos masivos consolida a este chip en otra categoría. Soporta hasta 512 GB de memoria unificada, moviendo información a una impresionante velocidad de 1.2 TB/s. Esta capacidad colosal permite a los investigadores cargar modelos de lenguaje gigantescos, con cientos de miles de millones de parámetros, directamente en la memoria local.

    Finalmente, el M5 Ultra incorpora un motor multimedia equipado con hardware dedicado para H.264, HEVC, cuatro motores de codificación y decodificación ProRes, y decodificación AV1 acelerada por hardware.

    Según Apple, tanto Core AI como Core ML, Metal y Xcode ya están optimizados para aprovechar estas nuevas arquitecturas.

    Precios para Chile y disponibilidad

    Cómo son los nuevos chips de Apple M6 y M5 Ultra

    Tras todos los anuncios de ayer (que puedes revisar en este link), Apple dio a conocer que el modelo base del nuevo Mac mini, equipado con el chip M6, tiene un precio inicial en Chile de $1.049.990.

    Para los usuarios que buscan mayor musculatura en sus proyectos creativos o flujos de trabajo demandantes, existe la opción de dar el salto al chip M5 Pro. Esta configuración superior arranca en los $1.999.990 y ofrece opciones ampliadas de memoria y procesamiento.

    Para el nuevo Mac Studio, la configuración es con el chip M5 Max, y el modelo estará disponible desde $2.999.990.

    En lo más alto de la pirámide de rendimiento se ubica el Mac Studio con el chip M5 Ultra, descrito por la compañía como su procesador más avanzado hasta la fecha. Su precio comienza en los $6.799.990.

    Según Apple, en Chile la preventa de ambas máquinas comenzará mañana 27 de agosto a las 10:00 horas de Santiago, mientras que los equipos serán enviados a contar del 22 de septiembre de 2026.

    Lee también:

    Más sobre:AppleMac miniMac StudioM6M5 UltraSemiconductoresInteligencia artificialChipsCupertinoEstados UnidosGPUCPUPrecios Mac Studio ChilePrecios Mac mini ChileComputadoresTecnología

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