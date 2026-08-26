Tragedia en Pucón: un estudiante fallecido y otros tres heridos tras volcamiento de balsa mientras hacían rafting en el río Liucura

Un trágico y fatal accidente sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad de la Frontera (UFRO), mientras practicaban rafting en el río Liucura, en Pucón, Región de La Araucanía.

El accidente se dio en medio de una actividad lectiva de la carrera Técnico Guía de Turismo Aventura, donde el grupo descendía por el caudal a 14 km de Pucón.

De acuerdo a los antecedentes, la balsa en que estaban los estudiantes se volcó, provocando que uno de ellos fuera arrastrado por el río, donde finalmente falleció. Además, otros tres estudiantes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital San Francisco de la comuna.

El capitán Danilo Rojas, de la 9ª Comisaría de Pucón, informó que la víctima tenía 34 años.

La autoridad policial precisó que el joven cayó del bote y fue “arrastrado por el río, siendo encontrado un kilómetro aproximadamente más abajo”.

El fiscal de turno dispuso el trabajo del Servicio Médico Legal (SML) y de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para realizar las pericias tendientes a esclarecer el caso.

Universidad instruye sumario administrativo

La casa de estudios emitió un comunicado donde lamentaron lo ocurrido y expresaron sus condolencias a la familia afectada y sus seres queridos.

En ese sentido, aseguraron que “desde el primer momento” dispusieron “las medidas de acompañamiento a las y los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria directamente afectados por este lamentable hecho”.

Junto con ello, informaron que instruirán un “sumario administrativo y una auditoría interna, con el propósito de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y revisar los procedimientos y protocolos aplicados en el desarrollo de la actividad”.

“La Universidad se encuentra recabando todos los antecedentes y colaborará plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo este hecho”, indicaron.