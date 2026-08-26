Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

La contralora general Dorothy Pérez señaló durante su participación en el ciclo Mujer y Política, organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y La Tercera, que actualmente la entidad se encuentra investigando a Codelco por dos temas en particular .

En primera instancia, la contralora remarcó que la entidad encargada de fiscalizar el funcionamiento de la empresa estatal es Cochilco (Comisión Chilena del Cobre).

“La Contraloría solo entra en casos especiales dice la ley, y hay que hacer un procedimiento. ¿En este momento la Contraloría está fiscalizando a Codelco? Sí, en dos líneas de trabajo, porque yo inicié y notifique en su momento al Presidente de la República de que se daban las circunstancias excepcionales para iniciar la fiscalización", explicó Pérez.

Así las cosas, habrían dos situaciones que habrían llevado que el ente fiscalizador interviniera.

La primera de estas situaciones es el acuerdo entre SQM con Codelco y Corfo del año pasado por la producción del litio en el Salar de Atacama.

“La Contraloría tomo razón, la Corte Suprema ya se había pronunciado de que eran legales varios puntos, así que nosotros ahí teníamos que abstenernos. En otros puntos sí nos pronunciamos, pero hubo un punto específico de una asesoría que dio una empresa internacional para llegar a esa decisión y eso se está auditando”, detalló la contralora.

“Nos pareció que era excepcional, que los montos eran muy importantes y que había que auditarlos”, remarcó la autoridad.

El segundo punto sería la sobreestimación de la producción de la cuprífera durante el año 2025, que llevaron a la entrega de bonos excesivos.

“Otra cosa que se está auditando es estas denuncias de sobreproducción de cifras que podrían estar alteradas para llegar al pago de bonos”, detalló de este segundo apartado.

“Si vemos que esto tiene irregularidades, nos llegan denuncias y solicitudes específicas, generalmente son de los parlamentarios pero también de la ciudadanía, que nos den elementos para entender que aquí hay un problema y que excepcionalmente deberíamos entrar, lo vamos a hacer, la Contraloría no se va a restar ”, detalló la contralora.

“No se sabe esto, pero estamos auditando hoy día a Codelco en dos líneas”, concluyó sobre el tema.