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    Nacional

    La polémica resolución de un juez de Iquique que golpeó al Plan Cancerbero y revirtió el traslado del Clan Chen

    El magistrado Diego Reyes invocó argumentos de arraigo familiar para deshacer la segregación que hizo Gendarmería a estos miembros de la mafia china. La institución que dirige Rubén Pérez expuso los argumentos para llevar a cuatro imputados a la cárcel La Laguna, pero todos fueron desestimados por el tribunal.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JOSE ROBLES/ATON CHILE

    El 12 de agosto el Juzgado de Garantía de Iquique revisó una cautela de garantía solicitada por las defensas de imputados ligados a la mafia china -del famoso Clan Chen- que buscaban mantenerse en la cárcel donde se encontraban previo al mediático traslado de reos a la cárcel La Laguna en Talca realizado entre el 13 y el 21 de agosto. Un gran operativo que fue apodado por el gobierno como “Plan Cancerbero”.

    En cinco jornadas, cerca de 1.500 presos fueron movidos desde Santiago, Valparaíso, Iquique, y otras ciudades, hasta la cárcel La Laguna con la finalidad de mantener ahí a imputados considerados de mayor peligrosidad.

    Entre ellos estuvieron los imputados Longdi Chen, Wu Chen y Wen Chen formalizados por delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y vinculados al Clan Chen que operaba en el norte. También estuvo Yonjie Chen, imputado que permanecía en Santiago 1 antes de ser trasladado al Maule.

    Dichos imputados, según el Ministerio Público, participaron de una de las estafas transnacionales más grandes que se han registrado en el país y que involucró más de US$180 millones.

    El juez de garantía de Iquique Diego Reyes acogió la solicitud de los abogados Ximena Santos, Paola Zepeda y Vinko Fodich en cuanto a que los chinos no debían ser trasladados hacia Talca y por lo tanto tenían que permanecer en sus cárceles de origen, es decir, el centro penitenciario de Alto Hospicio. Uno de los antecedentes expuestos por los defensores fue cuestionar los motivos del traslado, junto con argumentar el supuesto arraigo que tenían en esas regiones.

    La decisión del tribunal fue un mazazo para el operativo de Gendarmería y a su vez terminó siendo utilizado por el gobierno para justificar la constitucionalización de los regímenes penitenciarios diferenciados que promueve en su controvertida reforma a la Carta Fundamental.

    Los argumentos de Gendarmería

    Gendarmería no se quedó de brazos cruzados y solicitó una reconsideración al tribunal. Para profundizar más en la necesidad del traslado, el 14 de agosto desplegó una serie de argumentos, entre ellos que la cárcel de Talca es la más idónea para mantener a los imputados de la mafia china.

    En ese escrito, firmado por la jefa de control penitenciario Fabiola Valladares, se explica cuáles fueron las razones del primer traslado al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), donde estuvieron de tránsito. “Dicha medida fue adoptada sobre la base de información de carácter institucional y de antecedentes asociados a su perfil socio criminógeno, los cuales permitieron advertir la necesidad de disponer medidas especiales de seguridad y resguardo, atendidas las circunstancias particulares del caso y las variables técnico-penitenciarias existentes a esa fecha”, se lee en el escrito.

    Para esa fecha ya se había resuelto que no se trasladaran a dichos imputados a Talca. Luego, el 24 se realizó otra audiencia pidiendo que se cumpla lo resuelto.

    En ese mismo texto, la institución explica por qué no informó al tribunal previamente sobre el traslado: “Respecto de la circunstancia de no haberse solicitado previamente autorización a S.S. para materializar el traslado de carácter interregional, cabe señalar que dicha medida fue adoptada en consideración a antecedentes fundados que hicieron necesario disponer, con carácter inmediato, medidas de seguridad y resguardo por parte de la Administración Penitenciaria, atendida la necesidad de prevenir eventuales situaciones que pudieren comprometer la seguridad de los propios imputados, de la población penal y del personal penitenciario”.

    La actuación administrativa se sustentó en la necesidad de adoptar oportunamente medidas preventivas frente a circunstancias que, por sus características, requerían una respuesta inmediata”, se señala.

    Además se expuso como argumento las condiciones bajo las que se encuentran los reos en cuanto a alimentación y salud: “La alimentación contempla desayuno, almuerzo, cena y colación nocturna, debiendo la sociedad concesionaria dar cumplimiento a la normativa técnica vigente relativa al servicio de alimentación de organismos públicos y a las disposiciones nutricionales dictadas por el Ministerio de Salud”.

    El texto finaliza así: “Se solicita respetuosamente a S.S. reconsiderar la decisión de disponer la devolución de los imputados al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y, en su lugar, disponer su permanencia en el Complejo Penitenciario de Talca”.

    Esto, porque la cárcel La Laguna, a juicio de Gendarmería, “reúne condiciones de seguridad, infraestructura, operatividad y segmentación acordes con las características socio criminógenas de los referidos imputados”.

    Por último, la jefa del control penitenciario señaló que hacer otro traslado obligaba un nuevo operativo de logística. “Disponer un nuevo traslado interregional implicaría revertir una medida recientemente ejecutada, generando nuevamente las exigencias logísticas, operativas y de seguridad propias de un procedimiento de esta naturaleza, además de exponer a los propios imputados, al personal penitenciario y a terceros a los riesgos inherentes a un nuevo operativo de traslado, sin que ello resulte necesario desde la perspectiva de las actuales condiciones de seguridad y resguardo existentes en el Complejo Penitenciario de Talca”, se señala.

    Un oficio similar fue enviado al 7° Juzgado de Garantía buscando la misma gestión. En ese tribunal se había revisado previamente la cautela de garantía, pero se terminó declarando incompetente.

    El portazo del juez Reyes

    Pese a todos los argumentos escrigimidos por Gendarmería, el magistrado Reyes rechazó su petición y confirmó que los imputados Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen deben volver cuanto antes a la cárcel de Alto Hospicio.

    “Atendido todos los antecedentes expuestos, no existiendo antecedentes convincentes que permitan modificar lo que ya otro Juez de este Juzgado de Garantía decretó con mayores y mejores antecedentes, en los cuales se estimó que era indispensable que estos imputados retornaran al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, el Tribunal no tiene más que desestimar esta reconsideración y ordena que rija lo resuelto con fecha 12 de agosto de 2026, esto es, el traslado de los tres internos al penal de Alto Hospicio, lo que deberá cumplirse a la brevedad”, se lee en la resolución de fecha 24 de agosto.

    De esta forma el magistrado ordenó que “el Departamento de Control Penitenciario, en coordinación con los Complejos Penitenciarios de Talca y de Alto Hospicio, realicen todas las gestiones para que esta orden judicial se cumpla en el más breve plazo, con las medidas de seguridad que correspondan”.

    Respecto del imputado Yonjie Chen, el magistrado ordenó que volver a Santiago 1 “ya que tiene su arraigo familiar en la Región Metropolitana”.

    Más sobre:Mafia chinaTraslado a TalcaGendarmeríaJuzgado de Garantía de Alto Hospicio

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