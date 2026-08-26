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    Minsal conforma el Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial y celebra su primera sesión

    La instancia, liderada por la subsecretaria de Redes Asistenciales e integrada por exautoridades, equipos técnicos intersectoriales y centros de estudio, tiene como propósito es contribuir a generar una visión estratégica que permita fortalecer la gestión hospitalaria.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Salud, May Chomali y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, presentaron esta jornada el Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial, instancia que integran exautoridades, equipos técnicos intersectoriales, académicos y centros de estudio y cuyo propósito es contribuir a generar una visión estratégica de largo plazo que permita fortalecer la gestión hospitalaria y mejorar los mecanismos de financiamiento de la red asistencial.

    “Cuando llegamos nos encontramos con una red de salud deteriorada en términos de eficiencia en el gasto y resultados en los indicadores de gestión”, explicó al respecto la titular de Salud tras dar por conformado el nuevo consejo y celebrar hoy su primera sesión.

    Así, la instancia, liderada por el subsecretario Montt, tendrá cuatro objetivos base: promover una mayor eficiencia y productividad de la red asistencial, avanzar hacia la convergencia financiera del sector salud, monitorear el cumplimiento de las recomendaciones hechas por las Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y elaborar planes de trabajo, informes técnicos u otros que permitan orientar las decisiones estratégicas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en materias de gestión hospitalaria, eficiencia financiera y productividad.

    “Tenemos que resolver lo que ha sido una brecha histórica de años, que es la diferencia entre el presupuesto y el gasto. Lo que vamos a trabajar ahora es un nuevo modelo de financiamiento (…) plantear un presupuesto que tenga relación con la valorización de las actividades que realizamos, dejando un poco de lado lo que han sido los presupuestos históricos”, explicó el subsecretario Montt.

    En esto, la autoridad detalló que el consejo los va a acompañar en este proceso, “que es un complejo y largo, pero que sin dudas es la forma de enfrentar la gran brecha de financiamiento entre presupuesto y gasto”.

    “Nos va a entregar recomendaciones sobre el diseño, sobre la ejecución de nuestro plan y, en particular nosotros, le pedimos a este Consejo que nos advierta los riesgos”, detalló.

    Sobre su funcionamiento, se detalló que sesionarán “intensamente” en lo que resta del 2026 y se espera poder prolongar su funcionamiento en 2027.

    “Salud es responsable del 22% del presupuesto total del país año a año. Somos responsables de administrar 17,2 billones de pesos (…) tenemos que ver cómo vamos a ir resolviendo esa brecha de financiamiento y sin olvidar que el foco es finalmente tener al lado y al frente a nuestros beneficiarios”, afirmó Montt.

    Integrantes del Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencia

    El Consejo estará integrado por representantes de institutos y centros de estudios especializados en los temas de salud entre los que se cuenta la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, Universidad Autónoma y la Universidad San Sebastián.

    Junto con esto, también lo integra la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, así como representantes permanentes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Fonasa y unidades técnicas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

    Más sobre:NacionalMinisterio de SaludMinsalSubsecretaría de Redes Asistenciales

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