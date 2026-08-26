Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este miércoles que el Presidente José Antonio Kast decidió nombrar a Arnaldo Recabarren Pau para encabezar una vez más la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas (DOH).

El ingeniero civil de la Universidad de Chile cuenta con más de 35 años en ámbito público y privado, con especial trayectoria en el sector sanitario urbano y rural, riego, aguas lluvias y cauces. También en el área de consultoría, inspección y operación de sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas servidas.

Es la segunda vez que Recabarren ocupa el cargo de DOH, que depende del MOP, pero también se ha desempeñado en puestos como subdirector de Servicios Sanitarios Rurales y Seremi de Obras Públicas en la región del Biobío durante la primera administración de Sebastián Piñera.

Además, según su perfil de LinkedIn, ha trabajado como “asesor de gabinete del Ministro de Obras Públicas en temas hídricos”.

En el ámbito privado, ha ocupado diversos cargos ejecutivos en las empresas de servicios sanitarios de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío.

En su nuevo rol estará a cargo del desarrollo de proyectos estratégicos de la institución, priorizando la seguridad hídrica, mayor cobertura en el acceso al agua potable y saneamiento rural, el uso eficiente del recurso hídrico y la protección de las comunidades frente a los eventos adversos de la naturaleza.