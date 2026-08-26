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    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    Son más livianas y tienen núcleo de acero, por lo que podrían ser atraídas por imanes. Una moneda comenzará a circular este año y la otra en 2027.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50

    El Banco Central presentó este miércoles las nuevas monedas de $10 y $50 las cuales presentan cambios en peso, diámetro y canto respecto de las piezas actuales, pero conservando los principales elementos de diseño.

    De acuerdo al emisor, la denominación de $50 comenzará a circular en octubre de este año y la de $10 lo hará en enero de 2027.

    El cambio más visible está en la moneda de $10. Mantiene su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros y pesa 3,46 gramos.

    Además incorpora un canto liso, característica que, de acuerdo con el instituto emisor, ayudará a distinguirla de otras denominaciones.

    Así será la nueva moneda de $ 10. Tiene núcleo de acero y podrían ser atraídas por un imán.

    La moneda de $50, en cambio, conserva una apariencia muy similar a la actual: mantiene el mismo diseño y el mismo diámetro, y su única variación física es el peso, que pasa de 7 a 6,5 gramos.

    Menor costo de las nuevas monedas

    Ambas piezas se fabricaron con una tecnología de amplio uso internacional en la acuñación de monedas, según el Central.

    El proceso utiliza electricidad para recubrir un núcleo de acero con capas de metales y disminuye el uso de aleaciones no ferrosas, como el cobre o el níquel. Según el Banco Central, los precios de esos metales suelen ser más altos y volátiles, por lo que la nueva tecnología permitirá reducir los costos asociados a la producción de las monedas.

    Debido a ese núcleo de acero, las nuevas monedas pueden ser atraídas por un imán, una característica propia del material utilizado en su fabricación. El Banco Central señaló que esta tecnología se emplea desde hace décadas en países como Reino Unido, Canadá, México, Brasil y Colombia, entre otros.

    Las nuevas piezas no reemplazarán a las que están hoy en circulación. “Se sumarán al circulante existente y se incorporarán gradualmente junto con las monedas que hoy conocemos. Las monedas actuales seguirán siendo completamente válidas y podrán seguir utilizándose con total normalidad. No es necesario canjearlas”, sostuvo la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú.

    El gerente de la División Operaciones, Raimundo García, explicó que el calendario escalonado, con la moneda de $50 en octubre de este año y la de $10 en enero de 2027, busca facilitar una transición ordenada.

    Con el mismo objetivo, el organismo desarrollará un proceso de coordinación con bancos, comercios, empresas de transporte de valores y otros actores vinculados al manejo de efectivo.

    El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el gerente general del Banco Central, Luis Óscar Herrera, junto a García y Feliú.

    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile

    Herrera destacó que la iniciativa forma parte del trabajo permanente que realiza el organismo para asegurar que el efectivo utilizado a diario siga disponible en todo el país de manera eficiente.

    Como parte del proceso, el Banco Central lanzó la campaña “Un cambio bien sencillo de contar”, que a través de personas que trabajan a diario con efectivo explicará los principales atributos de las nuevas monedas: que son fáciles de reconocer, que se sumarán a las actuales y que las piezas hoy en circulación seguirán siendo válidas.

    Más sobre:MonedasBanco Central

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