Revive los triunfos de Tomás Barrios y Christian Garin en la segunda ronda de la qualy del US Open
El chillanejo se enfrentó al argentino Genaro Olivieri, mientras que Gago lo hizo contra el sueco Elias Ymer.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Elias Ymer
|2
|6 (5)
|-
|Christian Garin
|6
|7
|-
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Genaro Olivieri
|3
|1
|-
|Tomás Barrios
|6
|6
|-
¡Fin del partido! Garin avanza a la última ronda de la qualy del US Open tras superar por 6-2 y 7-6(5) a Elias Ymer.
El segundo set del partido entre Garin e Ymer se definirá en el tie break.
Ymer quiebra el servicio del chileno e iguala el marcador en el segundo set.
El chileno ataca y consigue un quiebre que lo deja con una ventaja de 2-1 en el segundo set.
¡Set para Garin! El chileno se queda con el primer parcial por 6-2.
Gago consigue un nuevo quiebre y ahora está 5-2 arriba en el primer set.
Garin quiebra y pasa adelante por 3-2 en el primer set.
Garin recupera el quiebre y ahora está 2-1 abajo en la primera manga.
Garin pierde el servicio y está 2-0 abajo en el primer set.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Christian Garin y Elias Ymer. El sueco está al saque.
Ya finalizó el duelo previo al de Garin e Ymer. Los deportistas ahora se preparan para enfrentarse.
El partido entre Christian Garin y Elias Ymer comenzará una vez finalice un duelo previo de las clasificaciones de la competencia WTA.
¡Fin del partido! Tomás Barrios pasa a la tercera ronda de la qualy tras vencer por 6-3 y 6-1 al argentino Genaro Olivieri.
Barrios suma un nuevo quiebre y ya esta 4-1 arriba en el segundo set.
Tomás Barrios quiebra y pasa adelante por 2-1 en el segundo set.
Tomás Barrios se queda con el primer set por 6-3.
Barrios consigue un nuevo quiebre y ya está 4-2 arriba en el primer set.
Barrios recupera el quiebre y se pone 2-2 en el primer set.
Olivieri toma ventaja en el primer set tras quebrarle el servicio a Barrios en el primer juego.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Tomás Barrios y Genaro Olivieri.
Tomás Barrios comenzará sacando ante Olivieri.
El primer chileno en competir será Tomás Barrios, quien abre la competencia en el Court 13. Christian Garin saldrá en el segundo turno del Court 4, cerca de las 12.30.
Bienvenidos. Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. En esta oportunidad les llevamos los partidos de Tomás Barrios y Christian Garin por la segunda ronda de la qualy del US Open.
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