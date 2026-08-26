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    Accidentes en scooters siguen al alza: calles de Las Condes concentran la mayor cantidad de casos

    Estudio realizado por Conaset y la ACHS concluye que los incidentes de trayecto al trabajo aumentaron 36,9% durante el primer semestre de 2026. El grupo que concentra la mayor cantidad corresponde a personas entre 18 a 30 años.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Andres Perez

    Un importante aumento registraron los accidentes de trayecto protagonizados por trabajadores que se movilizan en scooters, según las cifras reveladas por la Comisión nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS): entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 501 incidentes, 36,9% más que los 366 registrados durante el mismo periodo de 2025.

    Desde los organismos explicaron que el incremento implica que, en promedio, durante los primeros seis meses del año se produjeron 2,7 accidentes de trayecto al día asociados a este tipo de vehículos.

    Jóvenes concentran los accidentes

    Por edad, el grupo que concentra la mayor cantidad de accidentes corresponde a los trabajadores de 18 a 30 años, con el 40,6% de los casos, luego de experimentar un aumento de 51,5% respecto del primer semestre de 2025. Le sigue el segmento de 31 a 40 años, que representa el 39% de los accidentes.

    En cuanto al género, los hombres concentran todavía la mayor proporción de los casos, con un 56,2%. Sin embargo, el crecimiento fue considerablemente mayor entre las mujeres, cuyos accidentes aumentaron 52,1%, frente al alza de 26,6% registrada entre los hombres.

    El secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, atribuyó parte de este escenario a una mayor exposición al riesgo y al desconocimiento de las normas de tránsito. “Hay mayor temeridad y una baja percepción de riesgo asociado al uso de scooters, lo que explica en parte estas cifras del primer semestre”, sostuvo.

    Las Condes concentra la mayor cantidad de casos

    A nivel comunal, Las Condes encabeza los registros, con 69 accidentes, equivalentes al 18,8% del total analizado. Le siguen La Florida, con 48 casos (13%); Santiago, con 39 (10,6%); Providencia, con 33 (9%), y Ñuñoa, con 19 (5,2%).

    Otro de los factores que destaca en las cifras es el horario. El tramo entre 07.00 y 11.59 horas concentra el 57,9% de los accidentes, convirtiéndose en el periodo más crítico para quienes utilizan scooters durante sus desplazamientos hacia sus lugares de trabajo.

    Desde el municipio, el director (s) de Tránsito, Juan Pablo Garrido, sostuvo que “Las Condes presenta una realidad particular dentro de la Región Metropolitana, somos una comuna que recibe diariamente una gran cantidad de población flotante debido a la gran concentración de oficinas, centros de servicios y polos de actividad laboral y comercial”.

    “Como municipio estamos trabajando para implementar medidas de mayor control y regulación del uso de scooters, para mejorar la seguridad vial y la convivencia entre peatones, ciclistas, scooters y vehículos motorizados, poniendo especial énfasis en aquellos sectores donde existe mayor flujo de personas y desplazamientos”.

    Lesiones: desde contusiones hasta traumas complejos

    Los registros del Hospital del Trabajador ACHS Salud muestran que las lesiones más frecuentes se concentran principalmente en rodillas, manos, muñecas, codos, hombros y caderas, producto de caídas e impactos.

    El traumatólogo Juan Manuel Breyer advirtió que estos accidentes pueden generar lesiones de distinta gravedad. “Las caídas en scooter generan desde contusiones simples hasta traumas complejos que involucran en ocasiones cirugía y meses de rehabilitación física”, explicó.

    El especialista llamó además a consultar oportunamente ante dolores posteriores a un accidente, debido a que una lesión inicialmente subestimada puede derivar en secuelas y períodos prolongados de recuperación.

    Llamado a reforzar las medidas de seguridad

    Desde la ACHS enfatizaron que los accidentes ocurridos durante los trayectos directos entre el hogar y el lugar de trabajo cuentan con cobertura del seguro laboral.

    La subgerenta de Prevención, Lilian Padilla, destacó que los trabajadores pueden acudir a su mutualidad para recibir atención sin costo cuando se trate de un accidente de trayecto cubierto por el seguro.

    La especialista también llamó a reforzar las medidas de prevención y recordó que quienes utilizan scooters deben respetar el límite de velocidad de 25 km/h, circular por ciclovías o por la derecha de la calzada en el sentido del tránsito y reducir la velocidad en cruces peatonales.

    Asimismo, recomendó evitar el uso de celulares y audífonos durante el desplazamiento, señalizar las maniobras y utilizar casco certificado, luces delanteras y traseras, elementos reflectantes y frenos en buen estado.

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