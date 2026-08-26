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    Las expectativas por el estreno de Kevin Warsh en Jackson Hole

    Del 27 al 29 de agosto se realizará el encuentro, donde los ojos del mercado se centrarán en este viernes, cuando exponga el presidente de la Fed, Kevin Warsh. Las tasas de interés y los altos niveles de los bonos del Tesoro están en la mira.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Esta semana el Banco de la Reserva Federal de Kansas City celebrará su tradicional “Simposio anual de política económica” en Jackson Hole, en el estado de Wyoming (Estados Unidos).

    La cita es la versión número 49, el tema central será la “Innovación financiera: implicaciones para los pagos y las políticas económicas” y se desarrollará desde este jueves 27 al sábado 29 de agosto.

    “El simposio de este año explorará cómo la rápida evolución del sistema de pagos tiene implicaciones para el futuro de la moneda, la banca, la implementación de la política monetaria y la integración financiera global”, explican los organizadores.

    El debate se explica en la interacción de la política monetaria y los medios de pago. Sobre estos últimos, se destaca la innovación que han tenido con los nuevos sistemas de pagos digitales, pagos instantáneos, criptomonedas y stablecoins.

    En la instancia estarán presentes representantes de los bancos centrales del mundo, funcionarios de la Fed, autoridades políticas y académicos, entre otros. Entre ellos, la presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa.

    El foco en Kevin Warsh

    Sin embargo, los ojos del mercado estarán en el presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien expondrá este viernes. Este es su primer gran evento desde que llegó a la Fed promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Warsh reemplazó en el cargo a Jerome Powell, quien fue blanco de críticas hasta el final de su mandato por parte de Trump. El mandatario lo presionó y amenazó con sacarlo del cargo por no bajar las tasas de interés a un ritmo mayor.

    Ahora, el nuevo presidente de la Fed no ha bajado tampoco las tasas de interés ante el contexto de que el banco central estadounidense todavía ve presiones inflacionarias e incluso miembros de la Fed plantearon subir el costo de endeudamiento en la reunión pasada.

    No obstante, Warsh cambió el estilo de comunicación de la Fed por uno más simple. El objetivo es no dar pie a orientaciones sobre el futuro de la política monetaria por parte del mercado. Un estilo que no fue bien recibido por algunos y se espera que sea objeto de discusión en la cita.

    Por otro lado, el evento está marcado por el alto nivel de los rendimientos del bono del Tesoro a largo plazo. La semana pasada, la referencia del costo de endeudamiento de largo plazo llegó a su máximo en 20 años y el gobierno de Estados Unidos anunció un plan de redoblar la compra de deuda de largo plazo para generar una baja que ocurrió esa jornada. Sin embargo, el efecto se diluyó al día siguiente.

    “Esperamos que el presidente Warsh modifique su comunicación para ayudar a contener el precio de los bonos. Si no lo hace, nos preocuparía una posible subida rápida de los bonos (a largo plazo) hasta superar el 5,5%”, escribieron desde Bank of America (Bofa) en un informe citado por CNBC.

    Los analistas también comentaron que “si utiliza el discurso para centrarse únicamente en temas estructurales más amplios, como la productividad o la demografía, nos preocupa que los mercados puedan interpretar el mensaje como una postura moderada”.

    Antes, Bofa también había calificado el evento como de “riesgo clave” tanto para los bonos como para el dólar.

    En tanto, según citó CNBC, Morgan Stanley en una nota el lunes comentó que “creemos que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, es sincero en su deseo de comunicarse menos y no esperamos que proporcione nada que aclare su postura sobre las perspectivas a corto plazo de la economía y la política monetaria”.

    “Prevemos un mensaje moderado en la reunión de Jackson Hole, que acentuará la pendiente de la curva de rendimiento y debilitará el dólar”, decía una nota de Stifel de esta semana, citada por el mismo medio.

    En tanto, según analistas de la Reserva Federal citados por Bloomberg en Línea, la última comparecencia de Warsh influyó en “la peor ola de ventas en el mercado de bonos en años y una avalancha de críticas sobre el estilo de comunicación de Warsh”.

    “Warsh no pudo, o no quiso, explicar la medida no relacionada con la política monetaria de julio, ni siquiera cuando se le preguntó directamente. Eso es desconcertante”, dijo al medio Robert Tetlow, exasesor principal de política monetaria de la Reserva Federal. “Le habría resultado fácil hacerlo sin recurrir a la orientación prospectiva”, agregó.

    No obstante, Adam Schickling, economista sénior de Vanguard Group Inc, también comentó a Bloomberg en línea que “en estos momentos se da una confluencia de factores que, en mayor o menor medida, contribuyen a obtener mayores rendimientos a largo plazo”.

    Ante este contexto, se apuntó a las preocupaciones por el aumento de la deuda del gobierno estadounidense y de las grandes empresas tecnológicas, que están desarrollando importantes invesiones en IA.

    Más sobre:EconomíaKevin WarshJackson Hole

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