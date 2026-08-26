Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?
Se espera que el satélite se oculte en hasta un 96% y gran parte de su visibilidad se encontrará en América.
Esta semana llega un nuevo evento del calendario astronómico de 2026, con el segundo eclipse de agosto, que en esta ocasión será del tipo lunar parcial.
Se trata de un fenómeno que será visible desde nuestro país, a diferencia del ocultamiento del Sol ocurrido el 12 de agosto.
A qué hora es el eclipse lunar
El eclipse lunar ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto.
Según Time and Date el evento comenzará a las 21:23 horas del jueves en Chile, alcanzará su punto máximo a las 00:12 horas y finalizará a las 03:01 horas.
De acuerdo al sitio especializado Star Walk se trata de un evento parcial profundo, donde se cubrirá cerca de un 96% de la Luna.
La mejor visibilidad se encontrará en el continente americano, por lo que el eclipse se podrá apreciar sin problemas en Chile.
Cabe recordar que un evento lunar se puede observar de forma segura a simple vista, por lo que no se necesita de lentes especiales para proteger los ojos como en el caso de eclipses solares.
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