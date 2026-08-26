SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del martes 25 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Reunión de Superados. Foto: Mega

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del miércoles 25 de agosto de 2026

    Estos son los programas más vistos el miércoles 25 de agosto, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. Reunión de Superados
    2. La Baronesa
    3. Meganoticias Prime
    4. Dale Play
    5. CHV Noticias Central
    6. Volverías con tu Ex 2
    7. Teletrece
    8. La Baronesa (Resumen)
    9. Meganoticias Alerta
    10. Qué Dice Chile
    Rating 25 de agosto. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arturo Fontaine llama al gobierno a retirar la reforma y advierte: “Si insiste en esto, es el comienzo de un camino hacia el autoritarismo legal”

    Buque petrolero es atacado e incendiado frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

    Muere a los 97 años Yayoi Kusama, referente mundial del arte de vanguardia

    PNL fija exigencias ante reforma de seguridad: pide indultos y plantea cuatro cambios constitucionales

    EE.UU.: El juicio contra el supuesto “cerebro” del 11S queda fijado para junio de 2028

    El director de la CIA advirtió a Rusia que no atacara a la OTAN durante su viaje sorpresa a Moscú

    Lo más leído

    1.
    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    2.
    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    3.
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    4.
    Temblor hoy, miércoles 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    6.
    Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?

    Eclipse lunar de agosto: ¿Cuándo y a qué hora ver el evento astronómico en Chile?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    Arturo Fontaine llama al gobierno a retirar la reforma y advierte: “Si insiste en esto, es el comienzo de un camino hacia el autoritarismo legal”
    Chile

    Arturo Fontaine llama al gobierno a retirar la reforma y advierte: “Si insiste en esto, es el comienzo de un camino hacia el autoritarismo legal”

    PNL fija exigencias ante reforma de seguridad: pide indultos y plantea cuatro cambios constitucionales

    Dijo creer que atropelló a una mascota y tiene antecedentes por conducir ebrio: lo que se sabe del detenido por la muerte de Paz Ramírez

    La advertencia de Habitat por futuros castigos a las AFP por rentabilidad: “Comercialmente es catastrófico”
    Negocios

    La advertencia de Habitat por futuros castigos a las AFP por rentabilidad: “Comercialmente es catastrófico”

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional

    Internet móvil a junio: Entel lidera, Wom pierde terreno y ClaroVTR va al alza

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Fernando Ortiz enciende las alarmas por lesión de Maxi Romero: “Ojalá no sea algo que lamentemos todos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz enciende las alarmas por lesión de Maxi Romero: “Ojalá no sea algo que lamentemos todos”

    “Hay hartos sentimientos”: las lágrimas de Marcos Bolados en su triunfal regreso con Colo Colo tras ocho meses

    Coudet pende de un hilo: Independiente Santa Fe da el batacazo en el Monumental y elimina a River de la Copa Sudamericana

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Muere a los 97 años Yayoi Kusama, referente mundial del arte de vanguardia
    Cultura y entretención

    Muere a los 97 años Yayoi Kusama, referente mundial del arte de vanguardia

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    Buque petrolero es atacado e incendiado frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz
    Mundo

    Buque petrolero es atacado e incendiado frente a las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz

    EE.UU.: El juicio contra el supuesto “cerebro” del 11S queda fijado para junio de 2028

    El director de la CIA advirtió a Rusia que no atacara a la OTAN durante su viaje sorpresa a Moscú

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón