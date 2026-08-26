Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

Meta Platforms acordó pagar US$16.68 mil millones para resolver las demandas presentadas por 29 estados que aseguran que la empresa habría “diseñado intencionalmente plataformas adictivas que perjudicaban la salud mental de los jóvenes”.

Además, se le acusó de engañar al público sobre la seguridad de la plataforma y reunir de forma ilegal datos personales de menores de edad sin notificar a sus padres, y usar estos datos para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa, lo que constituye una violación a la Ley Federal de Protección a la Privacidad Infantil en Internet.

La Fiscal General Adjunta de California, Megan O’Neill, describió el modelo de negocio de Meta al jurado como uno diseñado para “enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público.”

En la apertura de la jornada las acciones de Meta se mostraban al alza, que no tardó en estabilizarse. Sin embargo, tras conocerse el fallo recuperaron la tendencia alcista. Hacia el fin de la jornada, las acciones de Meta cerraron con un alza de 1,07% hasta los US$576 por papel.

Durante mucho tiempo la defensa de Meta argumentó que la compañía no puede ocultar información a los consumidores sobre la adicción que supuestamente generan sus plataformas, ya que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica reconocida.

Sin embargo, con el acuerdo todas las partes renuncian a apelar una vez que el tribunal emita un fallo final.

La demanda federal es una de las más de 3.000 demandas en contra de compañías de redes sociales. A Meta se le suman Snapchat, YouTube y TikTok, todas con demandas federales y estatales que las acusan de haber sido diseñadas para generar adicción en menores de edad, alimentando la crisis de salud mental. Los casos se han consolidado ante la jueza de distrito Yvonne Gonzáles Rogers en Oakland.

Del monto total acordado, Meta sólo deberá pagar el 70% a los estados demandantes (aproximadamente US$12.500 millones) si consigue que sus competidores TikTok y YouTube apliquen medidas para restringir el acceso de menores de edad a las plataformas. En caso de que no accedan, la controladora de Instagram y Facebook deberá asumir el costo total de la compensación.

Cambios en la plataforma

Como parte del acuerdo se requiere de Meta introduzca cambios en el uso de sus plataformas con el fin de impedir el ingreso de niños y restringir el uso por adolescentes.

Entre estos se encuentra el fortalecimiento de los sistemas de verificación de edad, ampliar funciones de control parental y establecer límites de tiempo diarios y restricciones nocturnas para usuarios adolescentes de Facebook e Instagram en todo Estados Unidos.