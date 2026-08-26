El petróleo acentúa su caída y el barril rompió la barrera de los US$ 80 en Estados Unidos

Los precios del petróleo acentúan sus caídas y en Estados Unidos el barril logró quebrar la barrera de los US$ 80, en medio de una menor preocupación por un conflicto militar en el Golfo y mientras los operadores analizan las perspectivas de un acuerdo entre Irán y Omán que asegure una ruta de tránsito segura por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent, de referencia para Chile, con entrega en octubre, retroceden 2,15% hasta US$ 85,39 por barril, mientras que los futuros del WTI que se transan en Nueva York bajan 2,32% a US$ 80,46 el barril, aunque en horas de la madrugada tocaron un mínimo intradía de US$ 79,71.

El alejamiento de una acción militar redujo el riesgo percibido para el suministro del Golfo, incluso cuando Estados Unidos no descartó otras intervenciones.

Medios de prensa estadounidenses informan que Pakistán reportó avances significativos en las conversaciones orientadas a la desescalada y a restablecer la navegación por el Estrecho de Ormuz.

Estrecho de Ormuz, la ruta marítima clave del petróleo. Imagen @MarioNawfal en X.

“Las sanciones de Estados Unidos a Irán fueron menos severas de lo anticipado”, señaló a CNBC el analista Dan Coatsworth, jefe de mercados de AJ Bell, quien agregó que los menores precios del crudo ayudaron a que los mercados recuperaran algo de compostura, en un contexto en que los rendimientos de los bonos de gobierno cedieron desde sus máximos recientes.

En paralelo, Irán y Omán discuten una ruta marítima conjunta y temporal en el Estrecho de Ormuz, junto con una misión de desminado, como paso previo a un arreglo permanente para administrar la vía navegable.

“Se ha reavivado el interés por las conversaciones entre Irán y Omán sobre un acuerdo para el tránsito de petróleo y otros productos petroquímicos a través del estrecho de Ormuz. Esto genera cierto optimismo”, afirmó Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB Research, en declaraciones que cita Reuters.