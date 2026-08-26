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    “La estrella del Ipswich”: Inglaterra se rinde ante Marcelino Núñez tras su golazo de mitad de cancha en la Carabao Cup

    El volante chileno marcó un doblete ante Leicester City. Su segunda anotación fue desde el centro del campo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “La estrella del Ipswich”: Inglaterra se rinde ante Marcelino Núñez tras su golazo de mitad de cancha en la Carabao Cup. Foto: @ipswichtown

    Marcelino Núñez suma aplausos en Inglaterra. El volante chileno fue el protagonista del triunfo por 3-1 del Ipswich Town ante Leicester City en la Carabao Cup. Anotó dos veces, pero fue su segunda conquista la que dio la vuelta al mundo: disparó desde la mitad de la cancha y marcó.

    Tras la actuación, que se suma a su buen cometido en el debut por la Premier League, durante el último fin de semana, la prensa británica empieza a poner atención a su rendimiento. “Ipswich vs Leicester: Marcelino Núñez anota desde cerca del centro del campo con un golazo en la Carabao Cup”, tituló Sky Sports. El medio publicó una nota con el video de la conquista.

    The Sun también le dio espacio al gol del formado en Universidad Católica. “Increíble: Marcelino Núñez, estrella del Ipswich, anota desde el centro del campo mientras la mala racha del Leicester continúa en la derrota de la Copa de la Liga”, establece.

    Al cierre del artículo describieron el tanto: “Y Núñez confirmó su pase al sorteo de la tercera ronda con un golazo sensacional. El chileno recogió el balón en el círculo central, justo dentro del campo del Leicester”.

    Por otro lado, The Guardian realizó una nota donde hizo un resumen de la jornada del certamen y ahi hubo espacio para la actuación del mediocampista nacional. “Marcelino Núñez marcó un golazo desde el centro del campo, formando parte de un doblete que ayudó al Ipswich a vencer al Leicester por 3-1″, indica.

    A través de sus redes sociales, Ispwich Town también aprovecha de elevar la figura de Núñez. Por ejemplo, compartieron un video donde el chileno habla sobre su gol en inglés. “I’m very happy, bro. Crazy...”, comenta.

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