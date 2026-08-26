Sernac emite alerta de seguridad para más de 4.000 camionetas Ford F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión

Sernac emite alerta de seguridad para camionera Ford modelo F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este martes una nueva alerta de seguridad para vehículos de la marca Ford, esta vez por una posible falla en el sistema de transmisión de camionetas F-150 comercializadas entre 2015 y 2025.

Según informó el organismo, 4.396 unidades se encuentran actualmente en manos de consumidores en Chile, tras haber sido vendidas entre febrero de 2015 y julio de 2025.

Ford Motor Company Chile SpA comunicó que los vehículos involucrados podrían experimentar “un cambio de velocidad descendente inesperado debido al desgaste de conexiones eléctricas del sistema de transmisión”, situación que podría provocar que las ruedas traseras patinen hasta que disminuya la velocidad.

La falla podría generar una desaceleración repentina durante la conducción y ocasionar una pérdida de control del vehículo, aumentando el riesgo de un accidente.

Pese a las más de cuatro mil unidades involucradas, hasta ahora no se han reportado en Chile accidentes asociados a este desperfecto.

Ante esta situación, el Sernac llamó a los propietarios de camionetas F-150 de los años señalados a verificar el número de chasis (VIN) para determinar si su vehículo está incluido en la alerta y, de ser así, contactar a la compañía para gestionar la reparación.

La empresa realizará de manera preventiva y gratuita la reprogramación del PCM, computadora encargada de coordinar el funcionamiento del motor y la transmisión.

En aquellos vehículos que presenten encendida la luz indicadora de falla o la luz de llave inglesa en el tablero, y que registren en el PCM los códigos de diagnóstico P0705, P0706, P0707 y/o P1702, los concesionarios deberán realizar la actualización y posteriormente reemplazar el bastidor moldeado bajo el Programa de Garantía Extendida 26N04 correspondiente.

El procedimiento tiene una duración estimada de 30 minutos y no tendrá costo para los propietarios.