SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sernac emite alerta de seguridad para más de 4.000 camionetas Ford F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión

    La falla podría producir una desaceleración repentina en la marcha, que podría derivar en la pérdida del control del vehículo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sernac emite alerta de seguridad para camionera Ford modelo F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión.

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este martes una nueva alerta de seguridad para vehículos de la marca Ford, esta vez por una posible falla en el sistema de transmisión de camionetas F-150 comercializadas entre 2015 y 2025.

    Según informó el organismo, 4.396 unidades se encuentran actualmente en manos de consumidores en Chile, tras haber sido vendidas entre febrero de 2015 y julio de 2025.

    Ford Motor Company Chile SpA comunicó que los vehículos involucrados podrían experimentar “un cambio de velocidad descendente inesperado debido al desgaste de conexiones eléctricas del sistema de transmisión”, situación que podría provocar que las ruedas traseras patinen hasta que disminuya la velocidad.

    La falla podría generar una desaceleración repentina durante la conducción y ocasionar una pérdida de control del vehículo, aumentando el riesgo de un accidente.

    Pese a las más de cuatro mil unidades involucradas, hasta ahora no se han reportado en Chile accidentes asociados a este desperfecto.

    Ante esta situación, el Sernac llamó a los propietarios de camionetas F-150 de los años señalados a verificar el número de chasis (VIN) para determinar si su vehículo está incluido en la alerta y, de ser así, contactar a la compañía para gestionar la reparación.

    La empresa realizará de manera preventiva y gratuita la reprogramación del PCM, computadora encargada de coordinar el funcionamiento del motor y la transmisión.

    En aquellos vehículos que presenten encendida la luz indicadora de falla o la luz de llave inglesa en el tablero, y que registren en el PCM los códigos de diagnóstico P0705, P0706, P0707 y/o P1702, los concesionarios deberán realizar la actualización y posteriormente reemplazar el bastidor moldeado bajo el Programa de Garantía Extendida 26N04 correspondiente.

    El procedimiento tiene una duración estimada de 30 minutos y no tendrá costo para los propietarios.

    Más sobre:Alerta de seguridadSernacFordCamioneta F-150

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”

    “Avances limitados por factores estructurales”: Informe de Unicef revela falencias del sistema de protección de la niñez en Chile

    Elecciones UDI: Alessandri critica dichos de Longueira contra Hoffmann pero asegura que “la dupla sigue”

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional

    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    Internet móvil a junio: Entel lidera, Wom pierde terreno y ClaroVTR va al alza

    Lo más leído

    1.
    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    2.
    Fallo TC por megarreforma: constitucionalidad de invariabilidad tributaria tuvo empate y se visó gracias al voto dirimente de Silva

    Fallo TC por megarreforma: constitucionalidad de invariabilidad tributaria tuvo empate y se visó gracias al voto dirimente de Silva

    3.
    Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

    Dorothy Pérez señala que Contraloría se encuentra investigando a Codelco: “Estamos auditando hoy día en dos líneas”

    4.
    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    5.
    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    6.
    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”
    Chile

    Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”

    “Avances limitados por factores estructurales”: Informe de Unicef revela falencias del sistema de protección de la niñez en Chile

    Elecciones UDI: Alessandri critica dichos de Longueira contra Hoffmann pero asegura que “la dupla sigue”

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional
    Negocios

    Afiliados a Fonasa suben a más de 17,3 millones en el primer semestre, alcanzando el 86% de la población nacional

    Internet móvil a junio: Entel lidera, Wom pierde terreno y ClaroVTR va al alza

    Las líneas rojas que fijan los parlamentarios para el primer Presupuesto de Kast

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Daniel Garnero se defiende en la UC tras volver al triunfo ante Coquimbo: “No veo una crisis bajo ningún punto de vista”
    El Deportivo

    Daniel Garnero se defiende en la UC tras volver al triunfo ante Coquimbo: “No veo una crisis bajo ningún punto de vista”

    En vivo: en el debut de Vozinha, Colo Colo enfrenta a Unión Española por la Copa Chile

    La solución estaba en la banca: la UC hace vivir una pesadilla a Coquimbo y vuelve a los abrazos tras una dura semana

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    Irán celebra el rechazo de China a la “guerra económica” declarada por EE.UU.
    Mundo

    Irán celebra el rechazo de China a la “guerra económica” declarada por EE.UU.

    El príncipe Harry y Meghan Markle llegan a Reino Unido para su estancia prolongada

    Inundaciones catastróficas en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejan decenas de muertos y cientos de desaparecidos

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón