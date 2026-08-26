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    Nacional

    Armada emite aviso por posible formación de trombas marinas en sectores costeros de tres regiones

    El fenómeno podría manifestarse desde la madrugada de este miércoles hasta la medianoche del jueves, con especial atención durante la tarde y noche de este 26 de agosto.

    Por 
    Roberto Martínez
    Tromba marina

    El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió este lunes un aviso especial por la probabilidad de formación de nubes convectivas capaces de generar trombas marinas en sectores oceánicos y costeros comprendidos entre las regiones del Biobío y Los Ríos.

    El fenómeno está asociado al desplazamiento hacia el este y noreste de un sistema frontal, acompañado de un área de bajas presiones ubicada frente a la zona centro-sur del país.

    De acuerdo con el aviso, las condiciones podrían presentarse desde las 05.00 horas del miércoles 26 de agosto hasta las 00.00 horas del jueves 27 de agosto, afectando principalmente sectores costeros de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    El período de mayor atención está previsto para el miércoles 26 de agosto, entre las 14.00 y las 21.00 horas.

    Ante la eventual formación de una tromba marina, se recomendó a las embarcaciones dirigirse en dirección contraria al fenómeno y alejarse de la zona afectada.

    Asimismo, se llamó a suspender actividades como buceo, pesca y maniobras marítimas, manteniendo al personal bajo resguardo y utilizando los respectivos chalecos salvavidas.

    Más sobre:Tromba marinaArmadaNubes convectivasBiobíoLa AraucaníaLos RíosSistema frontalCentro Zonal de Meteorología Marina de TalcahuanoNacional

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