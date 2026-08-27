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    Fernando Ortiz aprueba el estreno de Vozinha: “Estuvo a la altura de sus compañeros”

    El DT de los albos destacó el debut del arquero africano y abordó la preocupante situación del delantero Maxi Romero, quien debió abandonar la cancha visiblemente afectado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El DT Fernando Ortiz quedó contento con el estreno de Vozinha. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

    Fernando Ortiz se mostró satisfecho por la actuación de Colo Colo tras la goleada 3-0 sobre Unión Española. “Somos un equipo y el equipo ha sacado el partido adelante”, partió indicando.

    Sobre el debut de Vozinha, manifestó que “Josimar lo ha hecho correctamente”. “Luego analizaré un poco mejor. No tuvo tanta exigencia como quizás nos hubiese gustado, pero estuvo a la altura de sus compañeros y su posibilidad de estar en el arco de Colo Colo. Eso es lo único que puedo llegar a decir”, agregó.

    “La verdad, me voy satisfecho con la entrega de los jugadores. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego, lo más importante es el funcionamiento del equipo”, manifestó sobre el triunfo.

    Asimismo, explicó la buena sintonía de los más jóvenes. “Los chicos están, nada más que quizás no están convocados, pero día a día ellos están con nosotros de la manera que ellos puedan entender a sus compañeros que están por delante. Es trabajo, es algo que nosotros, desde abajo con Tito (Tapia) y los demás, tratamos de que ellos puedan visualizar y que el día de mañana puedan tener una posibilidad como la tuvieron hoy”, destacó.

    “Si ellos resaltaban en su categoría, yo les iba a dar la posibilidad de jugar en Primera División. En su momento no me creían, pero a medida que pasaba el tiempo sabían que la chance la iban a tener. Están con nosotros a diario, saben lo que nosotros trabajamos, entonces acortamos los tiempos en poder trabajar. El que entra tiene la posibilidad de conocer el el sistema que jugamos”, confesó.

    Preocupa Romero

    La lesión de Maximiliano Romero, autor del primer tanto, enciende las alarmas en los albos. El delantero argentino abandonó la cancha en el minuto 75 de partido visiblemente afectado, siendo reemplazado por Yastin Cuevas.

    El Tigre sufrió una lesión sin haber tenido algún contacto físico y fue sacado en camilla de la cancha. Se quedó por un instante en el banco de suplentes, pero el dolor lo obligó a retirarse a camarines.

    “Ojalá que no sea grave, pude hablar un poco con Maxi, sentía dolor, ojalá que no sea algo que nos lamentemos todos”, expresó el entrenador a TNT Sports, generando la preocupación de todos.

    El alcance real de la lesión se conocerá una vez que goleador se someta a exámenes durante este jueves. Por ahora, la situación preocupa bastante en el Cacique, pues Romero es uno de los artilleros del equipo en esta temporada.

    Más sobre:FútbolMaxi RomeroFernando OrtizColo ColoCopa Chile

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