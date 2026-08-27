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    El director de la CIA advirtió a Rusia que no atacara a la OTAN durante su viaje sorpresa a Moscú

    John Ratcliffe viajó a Moscú tras evaluaciones de la inteligencia estadounidense que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la alianza. Durante su cita con funcionarios de inteligencia rusos, también mencionó a Irán, advirtiendo de sanciones adicionales si el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico marítimo.

    Por 
    Lya Rosen
    El director de la CIA, John Ratcliffe. Foto: Archivo.

    La visita del director de la CIA, John Ratcliffe, esta semana a Moscú tenía como propósito advertir a Rusia que no atacara a los estados miembros de la OTAN, en medio de evaluaciones de la inteligencia estadounidense que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba al organismo, como reportó este miércoles The Wall Street Journal.

    De acuerdo al periódico, a los funcionarios de Estados Unidos les preocupa que el presidente ruso Vladimir Putin, acorralado en Ucrania y bajo presión en su país, pueda lanzar un ataque que vaya desde un ciberataque hasta una incursión terrestre a pequeña escala, probablemente contra un país báltico.

    El objetivo probable no sería necesariamente desencadenar una guerra, sino poner a prueba la unidad de la OTAN y la voluntad del gobierno de Donald Trump de defender a sus aliados, según fuentes en Washington.

    Varias personas familiarizadas con el asunto que conversaron con The Wall Street Journal, dijeron que en su viaje Ratcliffe también mencionó a Irán, advirtiendo de sanciones adicionales si el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico marítimo.

    Como consignó CBS, la visita secreta a la capital rusa se conoció este martes, después de que se viera un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. aterrizando en un aeropuerto de Moscú y una caravana diplomática recorriera la ciudad.

    Un alto funcionario ucraniano además detalló a CBS que la CIA informó a Ucrania de que una delegación estadounidense viajaría a Moscú y se le pidió que suspendiera los ataques durante la visita.

    El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró hoy a la prensa que Ratcliffe mantuvo conversaciones con funcionarios de inteligencia rusos durante su estancia en la capital, pero que no se reunió con Putin, pero el mandatario fue informado de dichas conversaciones.

    Por su parte, el presidente Trump confirmó la visita del jefe de la CIA en una entrevista con el locutor de radio Glenn Beck esta mañana, pero afirmó que no estaba relacionada con Irán ni con los deseos rusos de poner a prueba a la OTAN, describiéndola como un viaje “semirrutinario”.

    Trump dijo que “algo podría surgir” de la visita de Ratcliffe, haciendo referencia a su iniciativa para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania.

    De acuerdo a funcionarios estadounidenses, una serie de acciones rusas recientes han suscitado preocupación, entre ellas las incursiones con drones en Rumania, un misil ruso que cruzó a Polonia el mes pasado y un aumento de los supuestos actos de sabotaje y ciberataques en Europa.

    Conforme al artículo 5 del tratado que creó la OTAN, se espera que los miembros de la alianza se defiendan mutuamente en caso de ataque, una disposición que EE.UU. invocó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

    Sin embargo, el jefe de Estado norteamericano lleva tiempo cuestionando la fiabilidad de la OTAN y criticando a los estados que la conforman por, a su juicio, no contribuir lo suficiente a su propia defensa.

    Como destacó CBS, Trump también ha presionado públicamente a Rusia y Ucrania para que pongan fin a su guerra de cuatro años, aunque los esfuerzos diplomáticos parecen haberse estancado. Esto al mismo tiempo que Rusia ha mantenido su alianza con Irán durante la guerra entre Washington y Teherán, proporcionándole información de inteligencia sobre las posiciones estadounidenses en la región. Asimismo, ambos países también han cooperado durante años en la fabricación de drones.

    Más sobre:Estados UnidosCIAJohn RatcliffeRusiaVisitaVladimir PutinAdvertenciaMundo

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