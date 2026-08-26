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    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    De acuerdo a un portavoz del Departamento de Estado estadounidense la medida responde a la preparación del personal en nuevas gestiones, para evitar que los solicitantes de visas se conviertan en una “carga pública”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Fachada del Consulado de EEUU en Sao Paulo, Brasil. Foto: Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle - Archivo.

    El gobierno de Estados Unidos pausó de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados “de inmigrante” en todas sus embajadas y consulados.

    Esto para formar al personal encargado de este trámite en nuevas gestiones y así evitar que los solicitantes de dicho tipo de permisos se conviertan en una “carga pública” para el país norteamericano.

    Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense le confirmó a Europa Press que “se ajustarán las citas para los servicios de visados, para dar cabida a esta formación en profundidad” puesta en marcha desde principios de agosto.

    Se trata de una capacitación que afectará al personal de “todas” las embajadas y consulados estadounidenses en “todo el mundo”, precisó el vocero de la cartera diplomática.

    Sin embargo, el funcionario no precisó cuánto durará esa preparación ni, por tanto, la suspensión de las citas.

    El objetivo del entrenamiento es lograr que los funcionarios consulares estén “plenamente capacitados para evaluar a cada solicitante de visado de forma exhaustiva y coherente”, después de que el Departamento de Estado actualizara sus “directrices”.

    Las autoridades aseguraron que notificarán a los afectados “siempre que se produzcan cambios” en sus citas para las entrevistas de este tipo de permisos.

    Asimismo, enmarcaron la medida en los esfuerzos por hacer de EE.UU. un país “más próspero”, lo cual pasa por “garantizar que los solicitantes de visado no tengan probabilidades de convertirse en una carga pública, tal y como se define en la legislación y la normativa estadounidenses, ni de depender de las prestaciones públicas de Estados Unidos reservadas a los estadounidenses que cumplan los requisitos y se encuentren en situación de necesidad”.

    Esta medida con las entrevistas para conceder visados se conoce un día después de que se revelara el plan de Washington para endurecer la política migratoria contra extranjeros que ingresaron a territorio estadounidense con permisos temporales de turismo o negocios, y posteriormente solicitaron asilo.

    Una histórica revocación en la que trabajan la cancillería junto al Departamento de Seguridad Nacional y que apunta al retiro de las visas B1 y B2 a quienes se encuentren en esa situación.

    Más sobre:Estados UnidosVisasEntrevistasPausaConsuladoEmbajadaMundo

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